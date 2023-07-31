Поучаствовать смогу только те, кто предзаказал новую часть знаменитого файтинга на PS5 и Xbox Series.

Студия NetherRealm объявила дату проведения бета-тестирования Mortal Kombat 1 – новой части знаменитого файтинга. Ранее, в июне разработчики проводили стресс-тест игры, участников которого выбирали случайным образом.

Испытание для всех предзаказавших игру пройдет за месяц до полноценного выхода игры – с 18 по 21 августа на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Во время теста будут доступны:

основные бойцы: Лю Кан, Саб-Зиро, Кенши, Китана, Джонни Кейдж, Ли Мей;

Лю Кан, Саб-Зиро, Кенши, Китана, Джонни Кейдж, Ли Мей; бойцы-камео: Кано, Соня, Джакс, Фрост;

Кано, Соня, Джакс, Фрост; арены: "Особняк Джонни Кейджа" и "Чайный домик".

Сам релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября, однако обладатели Premium Edition смогут начать играть на 5 дней раньше. Файтинг будет доступен игрокам на ПК и консолей PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также Nintendo Switch.

В середине июля разработчики Mortal Kombat 1 подтвердили многочисленные слухи по поводу появления в игре супергероев из комиксов и сериалов. В их числе – Хоумлендер, Омнимен и Миротворец.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Новая часть станет "мягким" перезапуском серии, введя новую временную линию, где мир создан богом огня Лю Каном. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданной перспективы.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Известно, что в новом Mortal Kombat максимально упростят систему фаталити – это не понравилось хардкорным игрокам. Теперь фаталити активируются нажатием всего трех кнопок, а комбинация одинакова для всех персонажей в игре.

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