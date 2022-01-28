Компания очень любит эту франшизу.

Недавно на PlayStation 5 вышел сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection, о котором УНИАН подробно рассказал в свежем обзоре. В честь релиза комплекта, который включает обновленные версии Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy, портал GamesRadar+ пообщался с ведущими сотрудниками Naughty Dog. В интервью Шон Эскейг и Курт Маргенау высказались о будущем серии. По их мнению, франшиза может получить продолжение, так как команда ее очень любит.

Комментарий насчет новой Uncharted дал Шон Эскейг: "Думаю, мы можем с уверенностью сказать, что никогда не нужно говорить никогда. Да. Uncharted — это франшиза, которую мы любим — которую любит студия. Я люблю, и Курт любит. Это мир, которого мы хотим видеть больше. Так что я могу с уверенностью сказать это".

Информация о продолжении Uncharted

Долгое время считалось, что новая часть серии разрабатывается силами отдельной команды в San Diego Studio. Ранее упомянутая студия выпускала спортивные симуляторы из серии MLB The Show. Подтверждения этих догадок не поступали.

В апреле прошлого года о новой Uncharted писал инсайдер и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер. По его данным, над продолжением серии трудилась одна из команд Bend Studio под присмотром Naughty Dog. Однако разработчики Days Gone попросили Sony позволить им создать собственный проект и получили одобрение.

Как сейчас обстоят дела с новой Uncharted, неизвестно. Но Naughty Dog уже заявляла, что трудится сразу над несколькими играми. Возможно, продолжение приключенческой серии есть среди них.

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