Разработчики понимают, как сильно пользователи ждут и надеются на шестую часть серии.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал об амбициях по поводу The Elder Scrolls VI — новой части знаменитой серии экшен-RPG. По словам руководителя, TES VI должна стать "игрой десятилетия" и превзойти Skyrim. Однако это также создает множество трудностей.

В интервью порталу GQ Тодд Говард заявил: "Я думаю, что это свело бы меня с ума, если бы я попытался сказать: "Так, это то, что мы [разработчики] должны превзойти", — сообщил директор по поводу долговечности Skyrim. — Но потом ты понимаешь, что The Elder Scrolls VI должна стать "игрой десятилетия". Как сделать игру, к которой вы подходите с мыслью "люди должны играть в нее десятилетие?""

Разработчики осознают, насколько сильно пользователи ждут прорыва от TES VI. Создатели хотят оправдать надежды аудитории, но они также понимают, насколько тяжело это будет сделать. Недавно Тодд Говард заявил, что в шестой части серии Bethesda улучшит искусственный интеллект и взаимодействие с окружением.

Что известно о The Elder Scrolls VI

Шестую часть серии анонсировали на Е3 2018 туманным тизером. В нем показывалась неизвестная локация и город вдали.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в конце июня заявил, что игра находится на стадии проектирования. Сейчас компания почти в полном составе трудится над Starfield.

Согласно многочисленным слухам, действия The Elder Scrolls VI будут разворачиваться в двух провинциях Тамриэля — Хаммерфелле и Хай Роке.

Дата релиза игры пока неизвестна. Но если опираться на производственный цикл Bethesda, то она появится лишь в 2025-м, а то и 2026 году.

Автор: Назар Степорук