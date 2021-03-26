В период акции Civilization VI также получила скидку в 75% / фото Firaxis Games
Сегодня, 26 марта, в Civilization VI начались бесплатные выходные. Все желающие могут сыграть в знаменитую стратегию в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Акция продлится до 29 марта.
На время действия бесплатного периода Civilization VI получила скидку в 75%, а цена на набор дополнений к игре была снижена на 81%.
Трейлер Civilization VI
Подробней про Civilization VI
- Civilization VI – это шестая часть легендарной пошаговой стратегии. События игры охватывают большой период начиная с древнейших времен и заканчивая недалеким будущим человечества.
- Игроку в роли правителя нужно провести свою страну сквозь века к победе.
- В игре есть 19 цивилизаций и шесть типов городов-государств с различными особенностями: торговые, религиозные, научные, культурные, промышленные и военные.
- В шестой части города разбиты на районы, которые строятся на отдельных клетках. Игроки могут выбирать тип правительства, издавать законы, расширять поселения и вести войну с врагами.
Игра вышла в 2016 году на ПК. Позже ее перенесли на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии игры 88 баллов из 100 от критиков и 7 баллов от пользователей.