Все желающие могут опробовать игру с 26 по 29 марта в Steam.

Сегодня, 26 марта, в Civilization VI начались бесплатные выходные. Все желающие могут сыграть в знаменитую стратегию в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Акция продлится до 29 марта.

На время действия бесплатного периода Civilization VI получила скидку в 75%, а цена на набор дополнений к игре была снижена на 81%.

Трейлер Civilization VI

Подробней про Civilization VI

Civilization VI – это шестая часть легендарной пошаговой стратегии. События игры охватывают большой период начиная с древнейших времен и заканчивая недалеким будущим человечества.

Игроку в роли правителя нужно провести свою страну сквозь века к победе.

В игре есть 19 цивилизаций и шесть типов городов-государств с различными особенностями: торговые, религиозные, научные, культурные, промышленные и военные.

В шестой части города разбиты на районы, которые строятся на отдельных клетках. Игроки могут выбирать тип правительства, издавать законы, расширять поселения и вести войну с врагами.

Игра вышла в 2016 году на ПК. Позже ее перенесли на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии игры 88 баллов из 100 от критиков и 7 баллов от пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов