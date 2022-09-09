В качестве "основы" использовался старенький планшет на базе Windows.

Пока Steam Deck никак полноценно не доберется до некоторых стран, в том числе Украины, энтузиасты всячески пытаются заменить гибридную консоль от Valve.

YouTube-блогер с канала Budget-Builds Official собрал бюджетный аналог игровой революции, стоимость которого составляет $30, то есть примерно 1100 гривен.

В качестве "основы" использовался старенький планшет на базе Windows. К гаджету он присоединил своеобразную док-станцию от Microsoft, которая обладает двумя стиками и необходимым набором кнопок. Для запуска игр блогер использовал режим Big Picture в Steam, который адаптирует интерфейс сервиса под телевизоры и устройства без клавиатуры и мыши.

Устройство выглядит далеко не так элегантно, как Steam Deck, да и "системки" значительно скромнее оригинала: 8-дюймовый экран с разрешением 1280×800, 4-х ядерный процессор Intel Atom Z3735E и 2 ГБ оперативной памяти.

Впрочем, это не мешает полноценно запускать популярные игры. Блогер протестовал Half-Life 2, Don't Starve, Fable, Minecraft и Skyrim c приличной частотой кадровой.

В настоящий момент Steam Deck официально продается на территориях США, Канады, Великобритании и некоторых стран Европы. Базовую версию консоли оценили в $399, однако перекупщики просят за нее заоблачные суммы.

Ранее УНИАН писал, что в продажу поступил китайский конкурент Steam Deck с Ryzen 6800U, которого хватит, чтобы обеспечит работу Cyberpunk 2077 и Elden Ring на максимальных настройках графики.

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