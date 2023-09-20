В пиковый момент Starfield привлекла 330 тысяч одновременных игроков.

Игра Starfield стала крупнейшим релизом студии Bethesda. Всего за две недели с момента полноценного релиза игра привлекла более 10 миллионов игроков, сообщила Bethesda Game Studios в Твиттере (Х). Всего через два дня после релиза игра привлекла 6 миллионов игроков, что тоже было рекордом для студии.

По данным Steam Charts, в пиковый момент Starfield привлекла 330 тысяч одновременных игроков (перед первыми выходными после релиза). Среднее количество игроков за день – почти 182 тысячи.

Новая Starfield получает преимущественно положительные рецензии (76% положительных из более 52 тысяч рецензий в Steam).

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Starfield - последние новости

Starfield - первая за четверть века новая игровая вселенная от студии Bethesda Game Studios, создавшей Skyrim и Fallout 4. Полноценный запуск Starfield состоялся 6 сентября. Перед этим ее смогли оценить владельцы премиум-издания на ПК и консолях Xbox Series.

Новая ролевая игра рассказывает о жизни человечества в 2330 году, когда люди заселили новые планеты и стали космическим народом. Во время игры пользователи присоединяются к группе исследователей космоса, которые ищут редкие артефакты по всей галактике, путешествуя по бескрайнего космосу.

Прохождение основного сюжета займет 30-40 часов, но также есть побочные квесты, которым можно уделить более 100 часов.

Раньше мы рассказывали, какими были результаты тестирования Starfield на ПК, проводившиеся в одной из самых требовательных локациях игры – Новой Атлантиде.

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