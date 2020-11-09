Бесплатный период в Star Citizen пройдет с 20 ноября по 2 декабря / скриншот из трейлера
Космический симулятор Star Citizen, который уже более 8 лет находится в разработке, станет временно бесплатным. Акция приурочена к внутриигровой Межгалактической Аэрокосмической выставке, которая начнется 20 ноября. Бесплатный период продлится до 2 декабря.
Об этом разработчики из студии Cloud Imperium Games сообщили на сайте игры.
Тизер внутриигровой выставки в Star Citizen
Во время акции пользователи смогут бесплатно опробовать различные космические корабли, которые доступны в Star Citizen.
Ранее авторы уже устраивали подобный пробный период, когда все желающие могли бесплатно опробовать 16 кораблей из игры.
Star Citizen
- Star Citizen – это космический симулятор от американского разработчика Криса Робертса, создавшего серию Wing Commander.
- Star Citizen начали делать еще в 2012 году. Стоимость разработки уже превысила $314 млн. Большую часть этих средств было собрано с помощью краудфандинга.
- Игра расскажет о далеком будущем, где человечество заселило множество планет в пределах известной галактики. По мере исследования новых регионов люди встретили другие цивилизации, с некоторыми из которых удалось наладить торговые и дипломатические отношения, с другими же отношения ограничились боевыми столкновениями. Большая часть человечества собрана под знаменами Объединенной Земной Империи, которая к моменту начала игры стоит на пороге распада на две части — с центрами на планетах Земля и Терра.
- Разработчики обещают реализовать не только многопользовательский режим, но и сюжетную кампанию под названием Squadron 42, где будет набор миссий для одиночного или кооперативного прохождения.
- В сюжетной кампании сыграли такие актеры как Марк Хэмилл ("Звездные войны"), Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы"), Гэри Олдман ("Пятый элемент"), Марк Стронг ("Kingsman: Секретная служба") и Генри Кавилл ("Ведьмак").
- Впрочем, спустя 8 лет разработки ни у Star Citizen, ни у Squadron 42 нет точной даты выхода. Пользователи могут заплатить $45, чтобы получить стартовый пакет игры – доступ к альфа-билду.