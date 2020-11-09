Акция приурочена к внутриигровой Межгалактической Аэрокосмической выставке.

Космический симулятор Star Citizen, который уже более 8 лет находится в разработке, станет временно бесплатным. Акция приурочена к внутриигровой Межгалактической Аэрокосмической выставке, которая начнется 20 ноября. Бесплатный период продлится до 2 декабря.

Об этом разработчики из студии Cloud Imperium Games сообщили на сайте игры.

Тизер внутриигровой выставки в Star Citizen

Во время акции пользователи смогут бесплатно опробовать различные космические корабли, которые доступны в Star Citizen.

Ранее авторы уже устраивали подобный пробный период, когда все желающие могли бесплатно опробовать 16 кораблей из игры.

Star Citizen

Star Citizen – это космический симулятор от американского разработчика Криса Робертса, создавшего серию Wing Commander.

Star Citizen начали делать еще в 2012 году. Стоимость разработки уже превысила $314 млн. Большую часть этих средств было собрано с помощью краудфандинга.

Игра расскажет о далеком будущем, где человечество заселило множество планет в пределах известной галактики. По мере исследования новых регионов люди встретили другие цивилизации, с некоторыми из которых удалось наладить торговые и дипломатические отношения, с другими же отношения ограничились боевыми столкновениями. Большая часть человечества собрана под знаменами Объединенной Земной Империи, которая к моменту начала игры стоит на пороге распада на две части — с центрами на планетах Земля и Терра.

Разработчики обещают реализовать не только многопользовательский режим, но и сюжетную кампанию под названием Squadron 42, где будет набор миссий для одиночного или кооперативного прохождения.

В сюжетной кампании сыграли такие актеры как Марк Хэмилл ("Звездные войны"), Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы"), Гэри Олдман ("Пятый элемент"), Марк Стронг ("Kingsman: Секретная служба") и Генри Кавилл ("Ведьмак").

Впрочем, спустя 8 лет разработки ни у Star Citizen, ни у Squadron 42 нет точной даты выхода. Пользователи могут заплатить $45, чтобы получить стартовый пакет игры – доступ к альфа-билду.

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Автор: Сергей Коршунов