Посмотреть на что было потрачено 8 лет разработки и более $300 млн, а также опробовать 16 лучших кораблей можно до 24 сентября.

Один из самых крупных игровых долгостроев – космический Star Citizen стал временно бесплатным. В игре стартовало событие Free Fly, в рамках которого все желающие могут опробовать 16 лучших космических кораблей.

Как сообщили разработчики из студии Cloud Imperium Games, игра будет доступна бесплатно до 24 сентября.

"Нет лучшего способа решить, какой корабль подойдет вам лучше всего, чем опробовать их все," – говорится в сообщении Cloud Imperium Games.

Скачать игру можно на специальной странице сайта Star Citizen.

Напомним:

Star Citizen – это космический симулятор от американского разработчика Криса Робертса, создавшего серию Wing Commander.

Star Citizen начали создавать еще в 2012 году. Стоимость разработки уже превысила $300 млн. Большую часть этих средств было собрано с помощью краудфандинга.

Игра расскажет о далеком будущем, где человечество заселило множество планет в пределах известной галактики. По мере исследования новых регионов люди встретили другие цивилизации, с некоторыми из которых удалось наладить торговые и дипломатические отношения, с другими же отношения ограничились боевыми столкновениями. Большая часть человечества собрана под знаменами Объединенной Земной Империи, которая к моменту начала игры стоит на пороге распада на две части — с центрами на планетах Земля и Терра.

Разработчики обещают реализовать не только многопользовательский режим, но и сюжетную кампанию под названием Squadron 42, где будет набор миссий для одиночного или кооперативного прохождения.

В Squadron 42 появятся такие актеры как Марк Хэмилл («Звездные войны»), Гэри Олдман («Пятый элемент»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба») и Генри Кавилл («Ведьмак»).

Точно даты релиза спустя 8 лет разработки у игры нет.

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Автор: Сергей Коршунов