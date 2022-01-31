Похоже, до выхода осталось не так уж много времени.

На прошлой неделе Blizzard Entertainment, известная по World of Warcraft, Diablo и Overwatch, анонсировала свежую игру. Это будет высокобюджетный симулятор выживания в новой вселенной. Больше подробностей студия не предоставила, зато она пригласила специалистов разных профилей присоединиться к созданию проекта. Вслед за анонсом в Сети начали появляться маленькие, но важные детали грядущей игры. Например, пользователям удалось выяснить, сколько длится разработка симулятора выживания. Если опираться на эти данные, то релиз проекта состоится в ближайшем будущем.

Читайте такжеРазработчики Diablo и Warcraft анонсировали новую игру – симулятор выживанияСозданием новой игры Blizzard руководит Крейг Амаи — бывший дизайнер квестов World of Warcraft и ветеран студии. На своей LinkedIn-странице глава написал, что трудится над симулятором выживания с 2017 года, то есть более четырех лет. Судя по этим данным, разработка продвинулась достаточно далеко, и релиз проекта уже не за горами. Предположение подтверждает недавнее сообщение руководителя Blizzard Майка Ибарры. Директор заявил, что у грядущего симулятора выживания есть прототип, и он провел в нем много часов.

Что еще стало известно о новой игре

Продюсер концептов и 3D-рисунков персонажей Камилла Сэнфорд сообщила важную геймплейную деталь. В проекте будет реализован вид от первого лица.

Бывший ведущий разработчик симулятора выживания Blizzard Джефри Виртью высоко отозвался о качестве игры. Он считает, что новое творение студии окажет "большое влияние на индустрию".

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