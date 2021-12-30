Первые состязания состоятся уже в начале следующего года.

Украинская организация WePlay объявила даты проведения третьего сезона киберспортивной лиги WePlay Academy League. Молодые составы центральных команд мира в очередной раз померяются силами в Counter-Strike: Global Offensive.

Читайте такжеУкраинская NAVI признана лучшей киберспортивной командой года по версии The Game Awards 2021В этом сезоне в турнире будут состязаться десять коллективов. Среди них есть NAVI Junior, Fnatic Rising, mouz NXT и другие. Участникам лиги должно выполниться от 16 до 21 года. Однако допускается исключение в виде одного игрока старше 21 года на команду. Общий призовой фонд третьего сезона WePlay Academy League составляет $100 тысяч. Посмотреть все матчи можно будет на официальных каналах WePlay Esports на YouTube и Twitch, а также в приложении Smart TV.

Расписание турнира

Групповой этап: с 3 по 12 января. Группы A и B по пять команд сыграют матчи по двойной круговой системе. Коллективы, которые займут первые места, автоматически перейдут в плей-офф. Остальные сразятся за свободные слоты на этапе Gauntlet с 14 по 16 января.

Плей-офф состоится 11-13 февраля на киберспортивной арене WePlay Esports Arena Kyiv.

Больше информации о самом турнире и участниках можно узнать по этой ссылке на официальном сайте WePlay Esports.

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