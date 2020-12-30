Из ролика стало известно, кто станет главным героем игры.

Украинская студия GSC Game World выпустила новый геймплейный трейлер второй части горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R.

Видео было опубликовано на YouTube-канале издания IGN.

Геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Как отметили разработчики, ролик был снят на движке игры. В кадре можно заметить аномалии, зловещие пейзажи, разрушенные здания и главного героя – сталкера по прозвищу Скиф. Он пытается поймать сигнал на своем КПК.

Что известно про S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие второй части, как и первой, происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В сиквеле будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры. В сиквеле будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии.

Вторая часть создается на движке Unreal Engine.

Дебютный трейлер игры был показан в июле 2020 года на трансляции Xbox Game Showcase.

Релиз второй части "Сталкера" состоится на Xbox Series X и ПК. В день выхода шутер будет доступен бесплатно подписчикам сервиса Game Pass.

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Автор: Сергей Коршунов