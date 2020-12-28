У игры не будет таких проблем, как у экшена Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One.

Долгожданный украинский шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на консолях прошлого поколения – PlayStation 4 и Xbox One.

Об этом на своей странице в одной из социальных сетей рассказал RP-менеджер игры Захар Бочаров.

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Поклонники франшизы поинтересовались, не будет ли у нового "Сталкера" на старых консолях таких же проблем, которые наблюдались у свежего польского блокбастера Cyberpunk 2077. Сотрудник студии GSC Game World заверил, что не будет, так как S.T.A.L.K.E.R. 2 просто не выйдет на PS4 и Xbox One.

В целом же у игры пока нет точной даты релиза. В июле на трансляции Xbox Game Showcase был показан дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Там же стали известны целевые платформы – ПК и Xbox Series X/S. Когда игра выйдет на PlayStation 5 – неизвестно.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Подробности S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие второй части, как и первой, происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В сиквеле будет обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. Персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет масштабный нелинейный сюжет, где решения пользователей будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

В сиквеле будут как знакомые фанатам локации, так и новые. Еще игроков ждут новые мутанты, артефакты и аномалии. Вторая часть создается на движке Unreal Engine.

В день релиза шутер будет доступен подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

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Автор: Сергей Коршунов