Для минимальных требований нужно 12 ГБ ОЗУ.

Разработчики Life is Strange: Double Exposure раскрыли системные требования игры

Deck Nine Games опубликовали системные требования для новой части серии Life is Strange: Double Exposure. Чтобы насладиться игрой на ультранастройках, вам понадобится компьютер с RTX 4070 Ti и 16 ГБ оперативной памяти.

Минимальные требования (низкие настройки, 1080p при 30 fps):

ОС: 64-битная Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i5-2400 или AMD FX-6300

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ), AMD Radeon RX 470 (4 ГБ) или Intel Arc A380 (6 ГБ)

ОЗУ: 12 ГБ

DirectX: Версии 12

Место на диске: 25 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые требования (высокие настройки, 1080p при 60 fps):

ОС: 64-битная Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (8 ГБ) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ)

ОЗУ: 12 ГБ

DirectX: Версии 12

Место на диске: 25 ГБ (рекомендуется SSD)

Производительные требования (высокие настройки, 1440p при 60 fps):

ОС: 64-битная Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (8 ГБ) или AMD Radeon RX 6900 XT (16 ГБ)

ОЗУ: 12 ГБ

DirectX: Версии 12

Место на диске: 25 ГБ (рекомендуется SSD)

Ультра-настройки (2160p при 60 fps):

ОС: 64-битная Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (16 ГБ) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24 ГБ)

ОЗУ: 16 ГБ

DirectX: Версии 12

Место на диске: 25 ГБ (рекомендуется SSD)

Кинематографические настройки (2160p при 30 fps):

ОС: 64-битная Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3700X

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 ГБ) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24 ГБ)

ОЗУ: 16 ГБ

DirectX: Версии 12

Место на диске: 25 ГБ (рекомендуется SSD)

Игра занимает относительно небольшой объем - 25 ГБ, однако установка на SSD рекомендована для обеспечения быстрой загрузки и плавного игрового процесса. Также интересно, что игра будет требовательна к оперативной памяти: даже для минимальных настроек понадобится 12 ГБ ОЗУ.

Видео дня

Life is Strange: Double Exposure расскажет ещё одну историю про Макс Колдфилд, главную героиню первой части серии. Девушка наконец-то нашла себя в Каледонском университете, где стала преподавателям фотографии. Однако с её близкой подругой Сафи произошла трагическая история: девушку убил незнакомец, а единственной свидетельницой стала Макс. Теперь героине снова предстоит использовать свои способности, чтобы спасти подругу.

Life is Strange: Double Exposure выйдет 29 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Владельцы Ultimate Edition смогут начать прохождение первых двух глав уже с 15 октября.

Ранее мы рассказывали, что системные требования для порта Red Dead Redemption на ПК оказались выше, чем у второй части. В частности видеокарты и процессоры, которые требует игра 2010 года, на несколько поколений старше, чем компоненты, которые нужны для Red Dead Redemption 2.

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