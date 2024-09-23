Версия Minecraft для PS5 выйдет 22 октября.

Mojang представила версию Minecraft для Playstation 5. Теперь пользователи консоли Sony смогут выживать в кубическом мире в 4К разрешении и 60 фпс. Обновление станет доступно 22 октября.

Разработчики отметили, что купившие Minecraft для Playstation 4, получат патч для PS5 бесплатно. Также нативная версия для Playstation 5 будет поддерживать кроссплей с версиями игры на других устройствах.

Именно так! Чуть больше чем через месяц вы сможете поиграть в релизную версию Minecraft для PS5, оптимизированную для использования преимуществ более мощного "железа" консоли. Это означает, что ваша игра будет иметь большее расстояние рендеринга, но при этом сохранит разрешение 4k и 60 fps, что позволит вам получить еще больше кадров и пикселей, убегая от эндерменов в Верхнем Мире. Восхитительно!

Интересно, что для консоли Microsoft, которой и принадлежит Minecraft, обновление для текущего поколения пока не планируется. Конечно игра получила апдейты с выходом Xbox Series, но технически Minecraft на Xbox всё ещё работает по обратной совместимости с Xbox One.

В начале этого месяца экранизация-долгострой по Minecraft получила первый трейлер. Но фанаты остались не в восторге от картины и поставили анонсу фильма на YouTube более миллиона дизлайков.

Напомним, что недавно Microsoft объявила о планах внедрения в Minecraft помощника с искуственным интеллектом. ИИ-компаньйон на базе Copilot должен будет помогать новым игрокам осваивать механики игры.

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