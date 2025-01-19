Фейковые продолжения популярной игры скачали более миллиона раз.

В Google Play Store нашли бесплатные Poppy Playtime: Chapter 3 и Poppy Playtime Chapter 4, только вот всё это чистой воды обман.

В изданиях Polygon и TorrentFreak заметили приложения от некоего Daigo Game 2020, которые притворяются полноценными главами популярного хоррора. В описании говорится, что это бесплатные версии с запредельно щедрым контентом, однако после установки пользователям предлагают заплатить внушительные суммы (от 30 до 95 долларов) за доступ к игре. Разумеется, после оплаты ничего не происходит, кроме перехода на нерабочую ссылку.

Примечательно, что фейковые Poppy Playtime уже набрали более миллиона загрузок, видимо, поклонников хоррора привлекает обещание бесплатного контента. Но настоящему разработчику, Mob Entertainment, такая ситуация явно не по душе: компания утверждает, что неоднократно просила Google убрать поддельные приложения, и даже добилась их временного удаления, но вскоре они вернулись в магазин.

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В итоге Mob Entertainment подала иск против Google, требуя компенсировать ущерб в размере 150 тысяч долларов за каждое приложение и навсегда удалить мошеннические продукты. По данным студии, это далеко не первый случай сомнительной деятельности Daigo Game 2020: ранее в Google Play уже находили "Minecraft 2020" и целую коллекцию нелицензионных игр, связанных со Skibidi Toilet.

В Mob Entertainment напоминают, что их оригинальные проекты привлекли свыше 40 миллионов игроков, поэтому появление подобных подделок угрожает не только репутации хоррора, но и кошелькам доверчивых пользователей. Пока официальной реакции Google на очередные претензии не последовало.

Ранее мы рассказывали, что по такой же схеме сделали "мобильный порт" Baldur's Gate 3, только уже в App Store. Приложения предлагало платить ежемесячную подписку в размере 30 долларов, но после оплаты ничего не происходило.

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