Комиссия справедливой торговли Кореи заявила о том, что компания Google пыталась заблокировать рост конкурента корейской платформы One Store Co.

Южная Корея оштрафовала Google Alphabet на 32 миллиона долларов за вытеснение местного конкурента с рынка мобильных приложений.

Комиссия справедливой торговли Кореи заявила о том, что компания Google пыталась заблокировать рост конкурента корейской платформы One Store Co., сообщает Bloomberg.

Google якобы попросил некоторые корейские игровые компании, в том числе NCSoft Corp. и Netmarble Corp., а также меньшие фирмы и китайские компании, эксклюзивно выпустить их новые игры в Google Play Store, в обмен на то, чтобы Google рекламировала их игры и оказывала дальнейшую поддержку за границей.

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Регулятор заявил, что Google начал делать такие предложения в июне 2016 года, когда One Store приступил к работе в Корее, и продолжал их до апреля 2018 года.

Эта деятельность помешала возможности One Store привлекать новые игры и привела к падению продаж, а доход Google увеличился на около 1,8 триллиона вон.

Google, которая контролирует примерно три четверти корейского рынка мобильных приложений, отрицает данное обвинение.

"Нарушения закона не было", сказал представитель Google в письменном заявлении, добавив, что это открытая платформа, которая дает разработчикам контроль над тем, как они распространяют свои программы.

Google и штрафы

В декабре 2021 года суд в России оштрафовал Google и Meta на несколько миллиардов рублей. Штраф был вынесен за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.

15 марта 2021 года стало известно о том, что на Google подали в суд из-за слежки за пользователями.

В преле 2021 года Антимонопольный комитет оштрафовал украинский филиал Google на миллион гривень. Комитет вел расследование по заявлению физического лица о блокировании его учетной записи в приложении.

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