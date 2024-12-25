В поздравлении звучит кавер на "Щедрик" от украинской фолк-группы "Пиріг і Батіг".

Разработчики Stalker из GSC Game World поздравили игроков с пришедшим Рождеством открыткой.

В посте в X (бывший Twitter) разработчики дополнили арт небольшой историей о том как бывалый сталкер в очередной раз пришёл в давно заброшенную квартиру в Припяти и уселся смотреть на пейзаж за окном, где возвышается дворец культуры Энергетик. Он чувствует, что он дома.

В видео играет кавер на классическую украинскую рождественскую песню композитора Николая Леонтовича "Щедрик" в исполнении львовской фолк-группы "Пиріг і Батіг".

Он знал, что этой ночью он не будет одиноким. И если бы у него было только одно желание, он бы загадал оказаться именно здесь - среди друзей, среди верных сталкеров. И ему это удалось, и ему это удалось. С Рождеством вас, друзья.

Ваша команда, GSC Game World

Ранее мы рассказывали, что S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl признали одной из самых красивых игр 2024 года по версии издания GamingBolt. В вопросах эстетики украинский шутер превзошла только Senua's Saga: Hellblade 2 от британской Ninja Theory.

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