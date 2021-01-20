Студия набирает сотрудников для разработки неанонсированной игры.

Студия Santa Monica, создавшая знаменитую франшизу God of War, работает над новым неанонсированным проектом.

Об этом стало известно благодаря вакансиям, которые студия опубликовала у себя на сайте и на странице в Твиттере.

Для нового проекта Santa Monica ищет художественного руководителя, программистов, сценаристов и дизайнеров.

Известно, что студия уже давно работает над продолжением God of War – его анонсировали в сентябре 2020 года на презентации PlayStation 5. Поэтому большое количество новых вакансий говорит о том, что неанонсированный проект не будет связан с культовой серией экшенов.

Подробней про God of War

God of War – это продолжение серии экшн-игр о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Игра вышла в 2018 году и стала своеобразным перезапуском франшизы, поменяв сеттинг с греческого на скандинавский. При этом сменился и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого он должен воспитывать.

Благодаря качественной постановке, интересным режиссерским решениям, зрелищным боям и увлекательному сюжету God of War (2018) была признана "Игрой года".

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Автор: Сергей Коршунов