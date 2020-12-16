Действия игры Paranoid развернутся в 80-х годах.

Студия Madmind, создавшая ранее хоррор Agony, презентовала трейлер своей новой игры под названием Paranoid.

Трейлер Paranoid

Действия нового хоррора от первого лица будут развиваться сеттинге 1980-х годов. В центре сюжета 31-летний Патрик Калман, который долгое время жил в квартире, унаследованной им от своих умерших родителей. Семейная трагедия заставила героя бороться с зависимостями и психическими проблемами. Однажды герою позвонила сестра, пропавшая 13 лет назад. После этого в жизни Патрика начали происходить необъяснимые вещи.

Разработчики заявляют, что игроку придется раскрыть правду о травмирующем прошлом главного героя.

Когда именно состоится релиз Paranoid, и на каких платформах выйдет игра – неизвестно. Однако у проекта уже появилась своя страница в магазине цифровой дистрибуции Steam.

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Автор: Сергей Коршунов