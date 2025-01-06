Всё очень просто: Шигеру Миямото просто увидел водосточную трубу, торчащую из здания.

Японский геймдизайнер Шигеру Миямото - настоящий новатор в мире платформеров, который подарил миру вселенную Mario, Legend of Zelda и Donkey Kong. Однако, как оказалось, легендарные трубы в серии игр про Марио были придуманы не только в офисах Nintendo, но и под влиянием самых обыденных вещей, встреченных на улицах Киото.

В одном из старых интервью 2000 года Миямото поделился, что при создании первых концепций ему было важно придумать окружение, где могли бы обитать черепахи, крабы и прочие неприятели. Разработчики долго ломали голову, пытаясь понять, как связать нижнюю часть экрана с верхней, чтобы все эти монстры могли появляться снова и снова. В итоге они пришли к выводу, что требуется некий визуальный элемент, который позволил бы органично возвращать персонажей туда, откуда они начали свой путь.

По словам Миямото, во время одной из прогулок по Киото он заметил торчащие из стены трубы и вдруг понял, что это идеальный вариант для игры. Создаётся впечатление, будто внутри этих труб что-то прячется и может выйти наружу в любой момент. Не обошлось и без влияния японской манги, где подобные трубы часто встречаются в заброшенных локациях.

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Именно так обыкновенная деталь городского ландшафта стала знаковым элементом культовой серии. Миямото рассказывал, что сам был поражён, насколько хорошо эти трубы вписались в игру: и проблему с "возвращением" монстров решили, и фирменную эстетику Марио сформировали.

Ранее Шигеру Миямото делился, что не мог смотреть, как его сын играет в Super Mario 64. Миямото-младший не мог справиться с платформингом в игре.

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