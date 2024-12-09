Всё прозаично: над игрой работало много людей и они не смогли прийти к единому концепту.

Легендарный долгострой Beyond Good and Evil 2 уже 16 лет находится в производственном аду. Создатель серии Мишель Ансель рассказал, как так вообще получилось.

Ансель дал интервью изданию Superpouvoir, в котором поделился, что пошло не так у сиквела. На самом деле всё просто: над игрой работало много людей и каждый со своей страстью и видением. Разработчики много раз переделывали основные механики, но так и не смогли прийти к согласию:

"Арт-директор хотел вновь и вновь всё переделывать, гейм-директор собирался создать игру со сгенерированными подземельями, а я мечтал о космическом приключении. Мы попросту не могли прийти к согласию, и гейм-директор повёл тайтл по другим направлениям."

Сам Ансель оспаривает заявления, что он виноват в затяжной разработке игры. По его словам, в этой истории нет одного злодея, но он виноват, что не смог совладать с собственной командой и никогда не ограничивал разработчиков в правках в проекте.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что основатель Ubisoft Ив Гиймо обратился к работникам компании после закрытия шутера XDefiant.

Вас также могут заинтересовать новости: