Приобрести новую консоль можно будет только на интернет-площадках.

Недавно Sony сообщила, что первая партия предзаказов PS5 в Японии полностью раскуплена и консоль в день старта продаж нельзя будет найти в рознице. Теперь компания объявила, что это касается и остальных стран, в которых выходит PlayStation 5. Украина есть в этом списке.

Соответствующее заявление ведущий продюсер Sony Interactive Entertainment, Сид Шуман, сделал в официальном блоге PlayStation.

"В день выхода консоли, 19 ноября, вы не сможете приобрести ее в магазинах розничной торговли – откажитесь от планов посетить или занять очередь в магазинах своего города в этот день в надежде приобрести PS5. Берегите себя, оставайтесь дома и оформите заказ по сети", – сообщил Сид Шуман, ведущий продюсер Sony Interactive Entertainment.

По словам представителей компании, такая мера вызвана пандемией Covid-19. В связи с этим Sony хочет обезопасить самих игроков, а также поставщиков и продавцов.

Тем не менее те пользователи, которые уже оформили предзаказ на PS5 в розничных торговых сетях, смогут беспрепятственно получить консоль в день старта продаж.

Напомним:

Мировой старт продаж PlayStation 5 состоится 19 ноября.

В комплекте с новой консолью пользователи получат бесплатно игру Astro's Playroom – она призвана продемонстрировать все новые особенности геймпада DualSense.

Подписчики сервиса PS Plus получат на старте продаж PlayStation 5 сразу 18 лучших игр текущего поколения.

Официальная цена в Украине: 13 499 грн за PS5 Digital Edition, а также 16 799 грн за PS5 с дисководом.

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Автор: Сергей Коршунов