Проекты создаются для "разных аудиторий".

Sony еще во время приобретения Bungie заявила, что хочет уделить больше внимания играм-сервисам наряду с одиночными релизами. А недавно компания сообщила о параллельной разработке 10 таких проектов. Часть из них выйдут на персональных компьютерах.

Об этом рассказал глава PlayStation Studios Герман Хюльст во время публикации финансового отчета Sony и в интервью GamesIndustry.biz. Он подтвердил, что компания собирается выпустить игры-сервисы для разной аудитории.

"PlayStation Studios создает множество игр, которые можно назвать "сервисными", ориентированных на разные жанры, разные графики выхода и разные масштабы. Мы также разрабатываем игры для разных аудиторий, и я уверен в нашем послужном списке в создании миров и историй, которые нравятся поклонникам PlayStation", — заявил Хюльст.

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Что еще рассказал глава PlayStation Studios

На текущий момент известно о разработке 10 проектов с такой моделью. Сюда относятся шутер от Firewalk Studios, многопользовательский экшен во вселенной Horizon от Guerrilla Games и новая игра Bungie.

Хюльст также прокомментировал выпуск игр-сервисов от Sony на персональных компьютерах: "За последние годы мы добились значительного прогресса в создании игр на ПК, так что если это имеет смысл для игры и студии, то это отличный вариант. Но это решение, которое мы будем принимать для каждой отдельной игры".

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