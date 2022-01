Много блокбастеров и снижение дефицита. 10 главных трендов в игровой индустрии в 2022 году

Прошлый год стал сплошным разочарованием для игроков, но в 2022-м все изменится. Выйдет много интересных релизов, а дефицит консолей начнет постепенно уменьшаться. Правда, полностью избавиться от неприятностей все же не удастся. Какие именно тренды будут доминировать в игровой индустрии в текущем году, и почему о них стоит знать, читайте в свежем материале УНИАН.

В начале прошлого года УНИАН писал, что 2021-й может сильно разочаровать игроков. Мы предсказывали массовые переносы проектов, нехватку крупных релизов, длительный переход консольной аудитории на PS5 и Xbox Series, а также отголоски проблем, вызванных пандемией коронавируса. И если оглянуться, то можно увидеть, как каждый из наших прогнозов постепенно оправдывался.

У пользователей действительно было мало поводов для радости в 2021 году. Аудитория ожидала, что осенние блокбастеры в лице Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard и GTA: The Trilogy компенсируют нехватку новых ощущений. Но эти игры, наоборот, усилили неприятный осадок из-за своего отвратительного качества. Хорошо хоть Sony и Microsoft на собственных презентациях сделали несколько ярких анонсов и подарили надежду на светлое будущее.

Но стоит ли действительно полагать, что 2022 год окажется лучше 2021-го? Редакция УНИАН готова ответить да, хотя без неприятностей тоже не обойдется. Мы опять заглянули на двенадцать месяцев вперед и выделили 10 главных будущих трендов в игровой индустрии. Спешим сразу всех успокоить: блокбастеров появится немало. А чтобы узнать другие подробности, листайте ниже.

10. Новая волна переносов

Пандемия коронавируса ощутимо повлияла на создание игр. Из-за перехода на удаленную работу студиям стало сложнее определять, сколько времени отнимет тот или иной аспект проекта. Неожиданные проблемы начали вылезать гораздо чаще, особенно в тех производственных сферах, где сложно сохранять социальную дистанцию. В качестве примеров можно привести запись озвучения и захват движений. Компании постепенно справляются с трудностями, которые принесла пандемия, но ее последствия по-прежнему ощущаются.

Аналитики Benji-Sales и Даниэль Ахмад считают, что из-за этого пользователей ждет очередная волна переносов. По мнению экспертов, компании начнут реже называть точные даты выхода своих новинок и постараются сосредоточиться на поддержке существующих проектов. Отдельные студии также могут перейти к созданию относительно небольших игр с целью уменьшить трудности при разработке и снизить ущерб в случае потенциального провала.

9. Переизбыток релизов

Выводы аналитиков более чем справедливы, но даже если они правы, 2022 год все равно будет доверху набит играми разных жанров и масштабов. Ближайшие месяцы уже раздулись из-за непомерного количества новых проектов. В одном только феврале выйдут: Dying Light 2, Sifu, Total War: Warhammer III, Horizon Forbidden West, Elden Ring и Grid Legends. И это только самые крупные релизы, а рядом с ними стоят всякие любопытные инди, которые тоже способны заинтересовать пользователей.

Похожая картина наблюдается в марте, где мы насчитали семь заметных игр. Апрель и май пока относительно свободны, но ведь есть целый перечень проектов без точной даты выпуска. Там и Hogwarts Legacy, и God of War Ragnarök, и Ghostwire: Tokyo, и еще примерно два десятка блокбастеров. Поэтому пользователям лучше уже готовиться к тому, что список отложенных на потом проектов обязательно вырастет.

8. Снижение дефицита консолей

Игр в 2022 году точно хватит, осталось только найти для них платформу. В этом направлении дела тоже должны улучшиться — по крайней мере, частично. Согласно прогнозам аналитиков, Sony и Microsoft будут чаще поставлять PlayStation 5 и Xbox Series на рынок. Эксперты Ampere Analysis считают, что тираж PS5 в 2022 году составит 18 млн единиц. А вот продажи консолей Microsoft будут вдвое ниже.

Суммарное количество реализованных приставок достигнет 27 млн, однако здесь важно учитывать огромный спрос среди аудитории. Удовлетворить его платформодержатели все равно не смогут, а значит — дефицит снизится, но полностью не исчезнет.

7. Доминирование Nintendo Switch

Борьба между Sony и Microsoft за внимание игроков всегда находится на переднем плане. Но нужно помнить, что рядом с ними стоит "младший брат" в лице Nintendo. И этот удалец обгонит своих "сородичей" по продажам консолей в 2022 году. По мнению ранее упомянутых аналитиков Ampere Analysis, тираж Nintendo Switch превысит 21 млн единиц.

В вакууме прогноз может показаться странным, но давайте не забывать, что в Японии и на Западе гибридная консоль пользуется колоссальной популярностью. Ее общие продажи сейчас уверенно двигаются к показателю в 100 млн устройств. А в 2022 году появится сразу ворох поводов приобрести Switch. На консоли выйдут такие громкие эксклюзивы, как Splatoon 3, Bayonetta 3 и сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ради них о приобретении Switch начнут думать даже ярые фанаты Xbox и PlayStation.

6. Путь к некстгену

Очередным поводом для радости в 2022 году станут проекты, которые продемонстрируют силу новых консолей. В ноябре появится Starfield, в декабре — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, а если верить инсайдерам, то примерно в этот же период Naughty Dog выпустит ремейк первой The Last of Us. Упомянутые игры должны примерно показать, на что способны PlayStation 5 и Xbox Series.

А еще пользователям стоит пристально следить за презентациями Sony и Microsoft. Грядущие шоу наверняка отметятся анонсами полноценных некстген-проектов с впечатляющим уровнем графики. Разработчики уже начали двигаться вперед, и в 2022 году их путь продолжится.

5. Смерть Е3

До пандемии коронавируса выставка Е3 считалась эдаким "Новым годом для геймеров". В первой половине июня крупные компании устраивали шоу и рассказывали о проектах, которые они выпустят в обозримом будущем. Из-за концентрации анонсов создавалось ощущение праздника, и появлялась вера в то, что игровая индустрия шагает в правильном направлении. Однако пандемия убила Е3: в 2020 году выставку отменили, а вместо нее появилось много мелких презентаций. Плотность интересных показов снизилась, так что геймеры остались без своего "Нового года".

В 2021-м Е3 вернулась в цифровом формате, но она превратилась в обычную вывеску, под которой объединили несколько отдельных шоу от крупных компаний. Выставка утратила масштаб и значение, а разработчики увидели, что ничего из-за этого не потеряли. Игры и дальше освещаются в СМИ, становятся темами для материалов блогеров и привлекают внимание огромной аудитории. Компании больше не хотят платить организаторам Е3, ведь мероприятие ничего им не дает. В 2022 году выставку планируют снова провести онлайн, но инсайдеры утверждают, что ее полностью отменят. И если информация подтвердится, то это станет доказательством окончательной смерти Е3.

4. Рост популярности NFT и P2E-игр

И раз уж затронули грустную тему, то упомянем еще один неприятный тренд. В 2021 году сфера игр формата "pay-2-earn" начала расти колоссальными темпами. Проекты из этой категории позволяют пользователям получать NFT. Аббревиатура расшифровывается как невзаимозаменяемый токен — уникальный цифровой предмет с информацией о своем владельце. Его можно продать на специальной бирже за криптовалюту, а потом обменять ее на реальные деньги. То есть в теории P2E-игры позволяют зарабатывать, но на деле вся система с NFT часто применяется в мошеннических схемах.

Отдельные проекты превращаются в аналоги финансовых пирамид, где геймплей затачивается под сбор токенов. Игрокам нужно вкладывать в них немало денег, чтобы получить хоть какую-то выгоду, а риски прогореть всегда огромны. Вот почему основная масса пользователей отрицательно настроена по отношению к NFT. Но крупные компании видят в них способ дополнительного заработка и продолжают продвигать формат "pay-2-earn", а также невзаимозаменяемые токены в играх.

3. Подъем VR-рынка

По данным аналитического агентства The NPD Group, в 2021 году продажи VR/AR-гарнитур в США выросли в два раза по сравнению с 2020-м. Ниша явно расширяется, и в 2022-м может достигнуть новых рекордов. Это случится благодаря Sony, которая, по данным инсайдеров и СМИ, готовится выпустить PlayStation VR2 следующей осенью.

Официальная дата запуска неизвестна, но компания уже огласила характеристики гарнитуры и анонсировала первую игру для нее — Horizon Call of the Mountain. Судя по заявленным параметрам, аудиторию ждет настоящий VR нового поколения. И когда он выйдет, то наверняка привлечет внимание миллионов пользователей.

2. Больше крупных игроков на рынке

Сфера интерактивных развлечений уже давно манит технологических гигантов и корпорации, которые зарабатывают в других медиа. Это в целом логично, ведь совокупный годовой доход в индустрии превысил $180 млрд. А в будущем показатели должны вырасти до $200 млрд. Вырисовывается эдакий сладкий "пирог", да еще и с большим потенциалом.

В 2022 году его точно попытается надкусить Netflix. Компания уже начала экспансию игровой индустрии и пообещала в ближайшие месяцы рассказать о дальнейших планах на этот счет. Тем временем в Сети появились слухи, что Apple переманивает инженеров Xbox и готовится создать свою консоль. Если информация окажется правдивой, то в сфере интерактивных развлечений скоро заметно вырастет конкуренция.

1. Новые сделки

Этот прогноз уже успел частично подтвердиться. Microsoft заявила о приобретении Activision Blizzard за умопомрачительные $68,7 млрд. А Take-Two Interactive готовится поглотить Zynga, заплатив $12,7 млрд. И это ведь только начало года. Sony обязана ответить на действия главного конкурента, чтобы укрепить собственные позиции и успокоить инвесторов. Компания гарантированно усилит ряды несколькими командами разработчиков.

Embracer Group тоже не отстает — шведский холдинг уже заявил о желании приобрести еще сорок студий. В общем, о больших сделках в индустрии мы будем слышать регулярно на протяжении всего 2022 года. Бизнес консолидируется, так как конкуренция растет, а вместе с ней повышаются риски.

Назар Степорук