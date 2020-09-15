Компания уже забронировала 60 рейсов на октябрь.

Компания Sony забронировала 60 авиарейсов, чтобы доставить в США свои новые консоли PlayStation 5.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил старший аналитик фирмы Niko Partners Дэниэль Ахмад.

"Sony использует авиаперевозки, чтобы удовлетворить спрос на PS5 и поставить в магазины достаточное количество устройств. Начиная с октября, компания забронировала 60 рейсов (Delta 747) для поставок консолей розничным продавцам", – заявил инсайдер.

Ахмад заявил, что источником его информации является Джерри Тай – глава американской авиакомпании Delta Air Cargo, которая занимается грузоперевозками.

Аналитик также подчеркнул, что не может утверждать на 100%, что речь идет о 60 рейсах, а не о 60 самолетах.

Впрочем, Дэниэль Ахмад отметил, что хоть доставлять грузы с помощью авиаперевозок намного быстрее, чем по морю, но в то же время это дороже. Поэтому Sony, вероятно, будет использовать несколько различных способов доставки.

"Будут также морские перевозки и, возможно, другие компании, занимающиеся авиаперевозками, также отправят консоли в США", – резюмировал Ахмад.

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Кроме того, издание Bloomberg сообщило, что Sony пересмотрела свои планы по производству PS5 в сторону уменьшения. До конца марта 2021 года компания произведет не 15 миллионов устройств, как планировалось ранее, а 11 миллионов. Это изменение связано с тем, что производство однокристальной системы от AMD упало на 50%.

В то же время аналитик Дэниэль Ахмад отметил, что даже с учетом уменьшения производства, компания выпустит намного больше консолей, чем это было на старте продаж PlayStation 4.

Ожидается, что уже завтра, 16 сентября на трансляции PlayStation 5 Showcase компания объявил официальную цену и дату начала продаж новой консоли. Прямой эфир начнется в 23:00 по киевскому времени и будет длиться 40 минут.

Технические характеристики PlayStation 5

Центральный процессор – 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 (3,5 ГГц)

Графический процессор – 10,28 терафлопс (AMD RDNA 2)

Оперативная память – 16ГБ GDDR 6 (446 ГБ/с)

Накопитель – SSD 825 ГБ (5,5 ГБ/с)

Оптический привод – 4K UHD Blu-Ray

Аппаратная поддержка трассировки лучей

Обратная совместимость с PlayStation 4

Напомним, на прошлой неделе стали известны официальные цены консолей нового поколения от Microsoft. Xbox Series X будут продавать за $499, а Xbox Series S – за $299. Обе версии консоли поступят в продажу 10 ноября.

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Автор: Сергей Коршунов