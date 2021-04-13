Крупный патч выйдет на PlayStation 5 завтра, 14 апреля.

Sony анонсировала крупное обновление для консолей PlayStation 5 и мобильного приложения PS App. Оно откроет пользователям доступ ко множеству новых функций. Соответствующий патч выйдет завтра, 14 апреля.

Об этом старший вице-президент отдела планирования и управления платформами SIE Хидеаки Нишино сообщил в блоге PlayStation. УНИАН выбрал главное:

После обновления пользователи смогут переносить игру для PS5 на совместимые внешние USB-накопители и обратно. Однако играть с внешнего диска в игры, созданные специально для PS5 будет нельзя. Возможность переноса на накопитель была добавлена для того, чтобы можно было освобождать память системы. А повторная установка игры с USB-накопителя занимает меньше времени, чем повторная загрузка из сети.

С помощью функции Share Play пользователи PS5 смогут транслировать изображение экрана во время игры своим друзьям, использующим консоль PS4. А также через Share Play можно будет "поделиться" с ними игрой, созданной только для PS5.

Появится функция "Запрос на присоединение". Она предоставит быстрый доступ к отправке приглашений в игру, сокращая время на добавление друзей для совместных игр.

В меню Game Base появится возможность быстро переключаться между тусовками и друзьями.

Появится возможность отключения игрового чата, а также настройка громкости голосовых каналов других игроков в одном чате.

Предварительная загрузка обновлений игры.

В библиотеке появится функция поиска и настройки отображения купленных игр.

В меню "Настройки" появится функция масштабирования экрана.

Вместе с патчем для PS5 обновление получит и мобильное приложение PlayStation App. В него добавят возможность подключения к многопользовательскому сеансу игры на PS5, управление памятью консоли, сравнение коллекций трофеев, а также функцию сортировки и фильтрации игр в PS Store.

Отдельно в Sony напомнили, что работают все еще над возможностью расширения хранилища PlayStation 5 с помощью накопителей M.2. Как только эта функция будет готова – в компании сообщат.

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Автор: Сергей Коршунов