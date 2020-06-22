Представлена новая часть шутера Sniper: Ghost Warrior Contracts

Игра выйдет этой осенью на ПК, PS4 и Xbox One.

Студия CI Games анонсировала тактический шутер Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Игра выйдет осенью 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Новую игру студия представила на своей странице в Twitter и на официальном сайте.

Разработчики не предоставили никаких подробностей о новой части шутера. Неизвестно также, выйдет ли Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 на консолях нового поколения. Более детальной информацией студия поделится позже.

Напомним, предыдущая часть Sniper Ghost Warrior Contracts вышла в 2019 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. По сюжету Сибирь провозгласила свою независимость после войны с Россией и Монголией. Правитель нового государства оказался диктатором, и игроки в роли снайперов отправились туда выполнять различные боевые задания. В арсенале пользователей множество гаджетов и оружия. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия Sniper: Ghost Warrior Contracts получила 71 балл от критиков и 6,6 балла от игроков.

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