Игра получила 71 балл на Metacritic.

Игровые журналисты поделились своими первыми впечатлениями о Sniper Elite: Resistance, новом спин-оффе популярной серии тактических шутеров от третьего лица, разрабатываемой студией Rebellion. Несмотря на ряд интересных идей, многие рецензенты отмечают, что игра во многом ощущается как расширение Sniper Elite 5, что вызывает смешанные чувства.

По словам обозревателей PC Gamer, Sniper Elite: Resistance продолжает дух классических фильмов о Второй мировой войне, предлагая игрокам роль нового героя: британского солдата Гарри Хокера, который объединяется с французским Сопротивлением для борьбы с нацистами. Кампания состоит всего из семи миссий, однако они большие, разнообразные и требуют около 90 минут на прохождение каждой. Игровой процесс сосредоточен на стелсе и снайперских вылазках, дополняясь некоторыми механиками, вдохновлёнными серией Hitman, такими как использование окружения и творческие методы устранения целей.

Однако журналисты из Wccftech критикуют игру за недостаток новых механик. Resistance предлагает игрокам те же инструменты и подходы, что и Sniper Elite 5, но почти без значительных улучшений. Визуально игра выглядит приемлемо, но не впечатляюще, особенно на фоне современных проектов. Тем не менее, вариативность подходов к миссиям и возможность полной кастомизации оружия получают похвалу, а система Kill Cam, показывающая анатомические последствия точных выстрелов, остаётся одной из самых узнаваемых черт серии.

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Издание Polygon также отмечает проблемы игры. Несмотря на то, что Sniper Elite: Resistance заявляет в названии акцент на взаимодействии с французским Сопротивлением, журналисты считают, что эта тема раскрыта поверхностно. Задачи Сопротивления представлены через простые испытания на время, а сами бойцы редко появляются в основной кампании. Более того, баги в миссиях, слабый ИИ и повторение локаций из предыдущих игр вызывают разочарование.

Наиболее спорной частью Resistance стал главный герой – Гарри Хокер. PC Gamer называет его "самым скучным протагонистом за последние годы", критикуя за неуместные шутки и повторяющиеся реплики, которые быстро начинают раздражать. Некоторые рецензенты даже утверждают, что персонаж предыдущих игр, Карл Фейрберн, по сравнению с ним выглядит харизматичным.

На момент написания статьи, у Sniper Elite: Resistance 71 балл на Metacritic, основанный на 20 рецензиях.

Релиз Sniper Elite: Resistance запланирован на 30 января. Игра выйдет на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а также и на старом поколении: Playstation 4 и Xbox One.

Ранее мы рассказывали о первых впечатлениях журналистов от Sid Meier's Civilization VII. Обзорщики остались в восторге от классической формулы серии, но пока не понимают, как хорошо будут работать новые механики.

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