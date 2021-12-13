Игроков ждет путешествие во Францию.

Британская компания Rebellion анонсировала Sniper Elite 5 — продолжение снайперской серии шутеров. В игре будет полноценная сюжетная кампания, а также появится ряд важных улучшений по сравнению с предыдущими частями франшизы.

История в проекте отправит пользователей во Францию образца 1944 года. Главный герой Карл Фейрберн участвовал в операции американских солдат по ослаблению линии обороны нацистов на побережье Бретани. Здесь он вступил в контакт с местными сопротивлением. Вскоре после этого, протагонист и партизаны разузнали о секретных планах нацистов. Гитлеровские войска готовятся провести некую "Операцию Кракен", которая позволит им победить во Второй мировой еще до того, как Союзники начнут активно отвоевывать Европу. Фейрберн и сопротивление должны узнать больше о тайных намерениях нацистов и помешать им добиться цели.

Кампания отметится реалистичным окружением, созданным с помощью фотограмметрии, разнообразными миссиями и кооперативом. При совместной игре пользователи смогут обмениваться боеприпасами и разными предметами, а также лечить товарищей.

Что еще известно о Sniper Elite 5

В игре улучшат стрельбу и способы перемещения по локациям. Разработчики добавят скольжение по склонам и спуск по канатам. А во время ведения огня придется учитывать параметры приклада и ствола, гравитацию, пульс и ветер.

Проект получит широкую настройку оружия. Можно будет менять многие детали и выбирать определенный тип боеприпасов.

Камера с убийством врага и рентгеном обзавелась несколькими улучшениями. Она во всех деталях покажет, как именно пуля воздействует на тело противника.

В Sniper Elite 5 добавят мультиплеер до 16 человек и кооперативное выживание против волн врагов.

Отдельно стоит упомянуть режим вторжений. Игроки смогут мешать друг другу выполнять миссии, перевоплощаясь в снайперов Оси.

Sniper Elite 5 выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата пока не сообщается.

Автор: Назар Степорук