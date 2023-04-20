А еще съемки фильма начнутся летом в Австралии.

Новости о сиквеле экранизации Mortal Kombat поступают крайне редко, хотя картина официально находится в производстве. Однако недавно появилось сразу несколько любопытных подробностей о фильме.

Портал The Hashtag Show со ссылкой на собственные источники рассказал о злодеях в фильме. По данным сайта, зрители увидят в продолжении Шао Кана, Бараку, Синдел и Куан Чи. А в центре сюжета будет Китана, одержимая местью.

Принцесса Эдении попытается наказать Шао Кана за убийство своих родителей. В картине якобы покажут бой императора Внешнего мира с королем Джерродом. Как известно фанатам, последний проиграл и погиб в бою. После этого Шао Кан убил мать Китаны Синдел и воскресил ее в качестве своей слуги.

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А что касается Бараки, то он сначала будет враждовать с Джонни Кейджем. Но затем персонажи якобы объединятся и начнутся сражаться вместе. Подтверждений упомянутым слухам нет, поэтому стоит относиться к ним скептически.

Зато информацию о начале и завершении съемок фильма уже можно считать официальной. Портал Geek Vibes Nation написал в Twitter, что они продлятся с июня по сентябрь в Австралии. Продюсер картины Тодд Гарнер ответил на это: "Мне было интересно, почему у меня есть квартира в Австралии".

Серия Mortal Kombat — основные подробности

Дебютная игра во франшизе появилась в 1992 году. Ранее Эд Бун показывал, как создавался легендарный прием Скорпиона для проекта.

Сейчас серия насчитывает более двадцати файтингов. В 2011 году ее перезапустили, выбрав новый вектор развития. С тех пор вышли три части, последняя — Mortal Kombat 11.

Согласно слухам и утечкам, NetherRealm Studios сейчас трудится над продолжением франшизы. Однако официальные сведения на этот счет не поступали.

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