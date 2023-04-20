Новости о сиквеле экранизации Mortal Kombat поступают крайне редко, хотя картина официально находится в производстве. Однако недавно появилось сразу несколько любопытных подробностей о фильме.
Портал The Hashtag Show со ссылкой на собственные источники рассказал о злодеях в фильме. По данным сайта, зрители увидят в продолжении Шао Кана, Бараку, Синдел и Куан Чи. А в центре сюжета будет Китана, одержимая местью.
Принцесса Эдении попытается наказать Шао Кана за убийство своих родителей. В картине якобы покажут бой императора Внешнего мира с королем Джерродом. Как известно фанатам, последний проиграл и погиб в бою. После этого Шао Кан убил мать Китаны Синдел и воскресил ее в качестве своей слуги.
А что касается Бараки, то он сначала будет враждовать с Джонни Кейджем. Но затем персонажи якобы объединятся и начнутся сражаться вместе. Подтверждений упомянутым слухам нет, поэтому стоит относиться к ним скептически.
Зато информацию о начале и завершении съемок фильма уже можно считать официальной. Портал Geek Vibes Nation написал в Twitter, что они продлятся с июня по сентябрь в Австралии. Продюсер картины Тодд Гарнер ответил на это: "Мне было интересно, почему у меня есть квартира в Австралии".
Серия Mortal Kombat — основные подробности
- Дебютная игра во франшизе появилась в 1992 году. Ранее Эд Бун показывал, как создавался легендарный прием Скорпиона для проекта.
- Сейчас серия насчитывает более двадцати файтингов. В 2011 году ее перезапустили, выбрав новый вектор развития. С тех пор вышли три части, последняя — Mortal Kombat 11.
- Согласно слухам и утечкам, NetherRealm Studios сейчас трудится над продолжением франшизы. Однако официальные сведения на этот счет не поступали.