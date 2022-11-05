По словам разработчиков, игра сможет затянуть на "тысячи часов".

Diablo 4 будет огромной игрой с кучей контента после прохождения основной кампании. Пользователи смогут провести в ней "тысячи часов", участвуя в разнообразных высокоуровневых активностях.

Такой информацией поделились директор разработки экшен-RPG Джо Шелли и генеральный менеджер франшизы Diablo Род Фергюссон в интервью IGN. Как заявил последний, четвертая часть знаменитой серии — это "игра, которая прошла более комплексное тестирование, чем любая другая игра" в карьере руководителя. Ее ранние сборки испытывали на прочность как разработчики из Blizzard Entertainment, так и их близкие.

По словам Шелли, сложнее всего было протестировать высокоуровневый контент, ведь людям "нравится играть в Diablo после прохождения кампании".

"Это один из первых случаев, когда мы проводили тестирование... специально для финального контента", — отметил Шелли, а Фергюссон добавил: "После завершения кампании вы выпускаете игроков в игру, которая, надеюсь, будет развлекать их тысячи часов".

По словам генерального менеджера франшизы, в рамках тестирования высокоуровневых активностей участников просят проводить в Diablo 4 более 100 часов. Они должны опробовать сражения с реальными пользователями, прохождение кошмарных подземелий, систему заданий в открытом мире Whispers of the Dead и события Helltide, где нужно уничтожать усиленные версии врагов. А последующие сезонные обновления добавят еще больше контента. Правда, Фергюссон отказался делиться деталями на этот счет.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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