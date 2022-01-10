Информацией со ссылкой на собственные источники поделился украинский блогер.

В Сети появилась свежая инсайдерская информация касательно S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Игра якобы не выйдет весной текущего года, а ее консольная эксклюзивность на Xbox будет временной.

Читайте такжеРисунки и записки: фанаты разгадали шифр от авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 и получили наградыСведения поступили от автора украинского YouTube-канала OLDboi. Ранее он уже делился правдивыми данными о S.T.A.L.K.E.R. 2 до их официального подтверждения. Например, блогер первым рассказал, что российский рэпер Моргенштерн не примет участия в тестировании игры. Согласно свежему заявлению OLDboi, проект GSC Game World не выйдет 28 апреля 2022 года, как говорилось в трейлере с Е3 2021. S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут на осень, но вот будет ли это последнее изменение даты релиза, пока неизвестно.

Блогер также сообщил о готовящемся выходе игры на PlayStation 5. По информации OLDboi, проект GSC появится на консоли Sony в 2023 году. Напомним: ранее в процессе судебного разбирательства между Epic Games и Apple пользователи получили доступ к внутренним документам Microsoft. В них было сказано, что S.T.A.L.K.E.R. 2 станет консольным эксклюзивом Xbox на три месяца. Поэтому в случае переноса на осень игра действительно доберется до PS5 только в 2023 году.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

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