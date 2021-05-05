Покупателем оказался коллекционер из Дании.

В многопользовательском шутере Counter-Strike: Global Offensive энтузиаст купил скин на оружие за $122 тысячи.

Покупателем M4A4 Howl в качестве "Прямо с завода" со стикерами iBUYPOWER Esports с турнира EMS One Katowice 2014 стал датский коллекционер под ником Luksusbums. Это одна из крупнейших сделок по продаже скинов в CS:GO, но не самая крупная.

Читайте такжеВ России у диспетчера службы 112 украли скины из Counter-Strike на 70 тысяч рублей

Ранее тот же коллекционер приобрел AK-47 Case Hardened с четырьмя наклейками команды Titan Esports с турнира в Катовице за $150 тысяч. На данный момент он остается самым дорогим скином в истории игры.

Напомним, что стоимость скинов в CS:GO формируется с учетом нескольких параметров. Здесь учитывается их редкость, степень изношенности – от "Прямо с завода" до "Закаленного в боях", где более новые вещи ценятся дороже, и прочие факторы.

Зачастую особо крупные сделки по продаже скинов проходят на сторонних платформах, так как Valve на своей торговой площадке запрещает продавать предметы дороже $1,8 тысячи.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов