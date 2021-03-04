В сумме пользователи Steam провели в игре про викингов 15 тысяч лет.

Всего за месяц после выхода в ранний доступ симулятор выживания Valheim разошелся тиражом в 5 миллионов копий.

Об этом разработчики из студии Iron Gate рассказали в Твиттере.

"Мы с гордостью и волнением наблюдаем за происходящим, и пытаемся подобрать правильные слова, чтобы выразить нашу признательность сообществу", – сообщили разработчики.

Авторы также поделились другими достижениями игры:

Суммарно пользователи Steam провели в Valheim 15 тысяч лет;

Зрители Twitch посмотрели более 35 миллионов часов трансляций с Valheim;

Valheim поднялась на 39-е место в рейтинге лучших игр в Steam за все время.

Интересно, что разработкой игры занимается команда всего из пяти человек.

Трейлер Valheim

Подробней про Valheim

Valheim – это симулятор выживания, в котором игроки в роли викингов исследуют большой фэнтезийный мир, и ищут врата Вальгаллы. В ходе путешествия пользователи могут строить дома и корабли, крафтить оружие и броню, а также сражаться с боссами.

Valheim вышла в ранний доступ 2 февраля 2021 года в магазине цифровой дистрибуции Steam. Спустя всего две недели тираж игры превысил 1 миллион копий.

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Автор: Сергей Коршунов