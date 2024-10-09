Итальянская версия игры раскрывала главный сюжетный поворот в самом начале.

Вчера произошёл глобальный релиз Silent Hill 2 Remake, и уже сегодня Konami пришлось выпускать срочное обновление для игры. Дело в том, что по ошибке разработчиков итальянские субтитры раскрывали главный сюжетный поворот ещё в самом начале игры.

ВНИМАНИЕ! Далее идут спойлеры концовки Silent Hill 2

В самом начале игры главный герой Джеймс Сандерленд находит сломанное радио, которое будет служить ему как индикатор того, что где-то поблизости есть монстры. Впрочем когда Джеймс в первый раз попробовал его включить из него донёсся голос его покойной жены Мэри.

Мэри что-то сказала по радио, но из-за поломки устройства Джеймс не смог ничего разобрать. Точно так же смысл сообщения остался не понятен и игроку, в субтитрах в этот момент показываются лишь отрывки слов, разделённые точками. Но в итальянской версии разработчики забыли об этом моменте и случайно показали полную версию послания, которое раскрывает главный сюжетный поворот и концовку игры.

Видео дня

Один из пользователей Reddit заметил, что в этот момент в субтитрах пишется фраза ".....chè mi hai ucc...", которую можно перевести как "потому что ты убил меня", что полностью уничтожает всю интригу сюжета для игроков, которые не играли в оригинал. Об этом быстро стало известно Bloober Team и они срочно выпустили обновление, которое исправляет ошибку. Теперь итальянцы не узнают, что произошло с Мэри раньше времени.

Также Bloober Team добавила в ремейк ещё одну деталь, связанную с Мэри: её тело на заднем сиденье Джеймса, когда тот только приезжает в Сайлент Хилл. Это заметил один из пользователей Twitter. Много лет фанаты спорили, где герой оставил тело супруги, игроки разделились на два лагеря: кто-то говорил, что оно на заднем сиденье, а кто-то что в багажнике машины. Например, Масахиро Ито, арт-директор оригинального Silent Hill 2, утверждал, что Мэри всё таки лежит в багажнике. Но вот, Bloober Team поставила точку в спорах фанатов.

Напомним, что недавно администраторам Википедии пришлось запретить редактировать страницу Silent Hill 2 Remake из-за наплыва троллей, которые возненавидели игру. Злоумышленники публиковали ложную информацию об оценах критиков и реакциях на игру известных блогеров.

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