Tiny Tina's Wonderlands 2 умерла, не успев родиться.

Разработку сиквела спин-оффа Borderlands - Tiny Tina’s Wonderlands, который планировали выпустить после успеха оригинала, отменили ещё пару месяцев назад.

По данным издания MP1ST со ссылкой на источники, причиной прекращения работ могли стать масштабные сокращения персонала в студии Lost Boys Interactive, принимавшей участие в создании первой части. Вместе с тем, журналисты предполагают, что разработку могли не отменить полностью, а всего лишь заморозить, однако ждать новостей о сиквеле придётся ещё очень долго.

Оригинальная Tiny Tina’s Wonderlands, вышедшая в 2022 году, получила неплохие оценки и отзывы: 78 баллов из 100 на Metacritic и 74% положительных откликов в Steam. Кроме того, проект превзошёл ожидания издателя Take-Two, а после релиза успел обзавестись несколькими контентными дополнениями.

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Ранее мы рассказывали, что игра-одевалка с элементами RPG и гача-игр преодолела рубеж в 20 миллионов скачиваний всего через 2 недели после релиза. Infinity Nikki может даже составить конкуренцию титату жанра гача Genshin Impact.

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