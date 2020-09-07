Экранизация повторит сюжет игры и расскажет о главном герое, который ищет убийцу своего отца.

По мотивам трилогии игр Shenmue снимут аниме-сериал. В первом сезоне будет 13 серий. Производством шоу займется компания Telecom Animation Film, создавшая экранизацию корейской веб-манхвы "Башня Бога".

Об этом дистрибьюторы Crunchyroll и Adult Swim сообщили в Twitter.

Сюжет сериала Shenmue

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Сериал экранизирует сюжет игры Shenmue. История сосредоточится вокруг 18-летнего подростка по имени Ре Хадзуки, чей отец был убит таинственным человеком по имени Лан Ди. Ре отправится на поиски убийцы своего отца.

Режиссером экранизации Shenmue выступит Тикара Сакурай, снявший второй сезон аниме "Ванпанчмен" и сериал "В поисках божественного рецепта".

К производству сериала также привлекли создателя оригинальной игры – геймдизайнера Ю Судзуки. Он выступит исполнительным продюсером шоу.

Дата премьеры первого сезона Shenmue пока неизвестна.

Трейлер Shenmue III

О чем Shenmue

Shenmue – это трилогия приключенческих игр от японского геймдизайнера Ю Судзуки. На протяжении трех игр главный герой пытается отыскать убийцу своего отца.

Первая часть игры вышла в 1999 году, став одной из ключевых для консоли Sega Dreamcast. Именно в Shenmue впервые появился новый элемент геймплея под названием Quick Time Events — когда на экране высвечиваются определенные клавиши, а игрок должен вовремя на них нажать, чтобы персонаж произвел определенные действия.

Shenmue II вышла в 2001 году. Сиквел получил высокие оценки. Однако из-за низких продаж разработчики забросили серию. Фанаты долгие годы просили выпустить третью часть, чтобы увидеть окончание истории главного героя.

В 2015 году на краудфандинговой платформе Kickstarter было собрано свыше $6 млн на разработку третьей части игры.

К работе над Shenmue III вернулся создатель первых двух частей – Ю Судзуки.

Shenmue 3 вышла в 2019 году на ПК и PlayStation 4. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 69 баллов от СМИ и 6,1 балла от пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов