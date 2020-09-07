Третья часть Shenmue вышла в 2019 году / фото store.playstation.com
По мотивам трилогии игр Shenmue снимут аниме-сериал. В первом сезоне будет 13 серий. Производством шоу займется компания Telecom Animation Film, создавшая экранизацию корейской веб-манхвы "Башня Бога".
Об этом дистрибьюторы Crunchyroll и Adult Swim сообщили в Twitter.
Официальный постер сериала / фото crunchyroll.com
Сюжет сериала Shenmue
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Сериал экранизирует сюжет игры Shenmue. История сосредоточится вокруг 18-летнего подростка по имени Ре Хадзуки, чей отец был убит таинственным человеком по имени Лан Ди. Ре отправится на поиски убийцы своего отца.
- Режиссером экранизации Shenmue выступит Тикара Сакурай, снявший второй сезон аниме "Ванпанчмен" и сериал "В поисках божественного рецепта".
- К производству сериала также привлекли создателя оригинальной игры – геймдизайнера Ю Судзуки. Он выступит исполнительным продюсером шоу.
Дата премьеры первого сезона Shenmue пока неизвестна.
Трейлер Shenmue III
О чем Shenmue
- Shenmue – это трилогия приключенческих игр от японского геймдизайнера Ю Судзуки. На протяжении трех игр главный герой пытается отыскать убийцу своего отца.
- Первая часть игры вышла в 1999 году, став одной из ключевых для консоли Sega Dreamcast. Именно в Shenmue впервые появился новый элемент геймплея под названием Quick Time Events — когда на экране высвечиваются определенные клавиши, а игрок должен вовремя на них нажать, чтобы персонаж произвел определенные действия.
- Shenmue II вышла в 2001 году. Сиквел получил высокие оценки. Однако из-за низких продаж разработчики забросили серию. Фанаты долгие годы просили выпустить третью часть, чтобы увидеть окончание истории главного героя.
- В 2015 году на краудфандинговой платформе Kickstarter было собрано свыше $6 млн на разработку третьей части игры.
- К работе над Shenmue III вернулся создатель первых двух частей – Ю Судзуки.
- Shenmue 3 вышла в 2019 году на ПК и PlayStation 4. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 69 баллов от СМИ и 6,1 балла от пользователей.