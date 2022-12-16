Это один из самых неоднозначных аспектов игры.

В первой части The Witcher игрок мог получать карточки с полуобнаженными женщинами. Они выдавались за интимную связь, что стало поводом для критики. Многим не нравилось, как обставлен процесс, мол, девушки становятся объектами коллекционирования. С этой позицией недавно согласился дизайнер сюжета и сценарист первого "Ведьмака" Кароль Ковальчик.

"Речь идет о том, что вы переключаетесь на мышление, что вам нужно собрать их всех, верно? И в этом контексте действительно очень тревожно, что игра как бы заставляет вас стать бездумным сексуальным наркоманом, чтобы получить некоторые из них. Мы не заметили этого, поскольку, когда вы тестируете игру в сотый раз, вы начинаете делать это механически и не испытываете настоящих эмоций", — рассказал Ковальчик в комментарии изданию Time Extension.

Изначально карточки задумывались, как способ сэкономить на дорогостоящих анимациях сексуальных сцен. Они должны были стать сувениром для Геральта и напоминанием о близости с той или иной женщиной. Во второй и третьей частях "Ведьмака" карты удалили, заменив полноценными постельными эпизодами.

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"С тем опытом, который у меня есть сейчас, я бы оставил рисунки в [ремейке] игры, но убрал бы любые предположения о том, что это коллекционная вещь, а также пересмотрел бы все сцены и удалил из игры те, которые вызывали смешанные чувства", — подытожил Ковальчик.

Ремейк The Witcher: что известно об игре

Разработкой занимается Fool's Theory, где трудятся создатели оригинала. Производство находится на ранней стадии, CD Projekt RED присматривает за процессом.

Проект создается на движке Unreal Engine 5. CDPR помогает в его улучшении Epic Games. Технология будет использоваться во всех будущих релизах польской студии.

В рамках октябрьской финансовой презентации упоминалась игра под кодовым названием Project Canis Majoris. Это был ремейк The Witcher, который открыто анонсировали на юбилей оригинала.

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