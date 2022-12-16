В первой части The Witcher игрок мог получать карточки с полуобнаженными женщинами. Они выдавались за интимную связь, что стало поводом для критики. Многим не нравилось, как обставлен процесс, мол, девушки становятся объектами коллекционирования. С этой позицией недавно согласился дизайнер сюжета и сценарист первого "Ведьмака" Кароль Ковальчик.
"Речь идет о том, что вы переключаетесь на мышление, что вам нужно собрать их всех, верно? И в этом контексте действительно очень тревожно, что игра как бы заставляет вас стать бездумным сексуальным наркоманом, чтобы получить некоторые из них. Мы не заметили этого, поскольку, когда вы тестируете игру в сотый раз, вы начинаете делать это механически и не испытываете настоящих эмоций", — рассказал Ковальчик в комментарии изданию Time Extension.
Изначально карточки задумывались, как способ сэкономить на дорогостоящих анимациях сексуальных сцен. Они должны были стать сувениром для Геральта и напоминанием о близости с той или иной женщиной. Во второй и третьей частях "Ведьмака" карты удалили, заменив полноценными постельными эпизодами.
"С тем опытом, который у меня есть сейчас, я бы оставил рисунки в [ремейке] игры, но убрал бы любые предположения о том, что это коллекционная вещь, а также пересмотрел бы все сцены и удалил из игры те, которые вызывали смешанные чувства", — подытожил Ковальчик.
Ремейк The Witcher: что известно об игре
- Разработкой занимается Fool's Theory, где трудятся создатели оригинала. Производство находится на ранней стадии, CD Projekt RED присматривает за процессом.
- Проект создается на движке Unreal Engine 5. CDPR помогает в его улучшении Epic Games. Технология будет использоваться во всех будущих релизах польской студии.
- В рамках октябрьской финансовой презентации упоминалась игра под кодовым названием Project Canis Majoris. Это был ремейк The Witcher, который открыто анонсировали на юбилей оригинала.