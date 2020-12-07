Поединок закончился со счетом 2:6.

В финале турнира Nations League по игре Warcraft 3 сборная Украины проиграла сборной США со счетом 2:6. Призовой фонд чемпионата был символический – $1100.

Победители получили $825, а украинская команда – $275.

О турнире Warcraft 3 Nations League

Чемпионаты по Warcraft 3 не входят в число тир-1 дисциплин и призовые фонды там существенно ниже, чем у более популярных состязаний.

Турнир Warcraft 3 Nations League был организован двумя профессиональными игроками – blaST9Z и TinkeR. На нем выступили 12 сборных из разных стран.

Команда Украины была самая маленькая – всего 5 человек. К примеру, у сборной США было 10 человек. Однако это не помешало Илье Sonik Малышу, Андрею Foggy Кореню и другим украинским игрокам вытолкнуть из состязания всех конкурентов, в том числе и фаворита – сборную Франции (ей досталось третье место).

Турнир Warcraft 3 Nations League проходил в онлайн-формате с 22 сентября по 6 декабря. Финал состоялся 6 декабря в 19:00 по киевскому времени.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов