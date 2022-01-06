Его уже можно купить, правда, не в Украине.

Спустя десять лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim продолжает пользоваться огромной популярностью. Игра обзаводится новыми переизданиями, а фанаты и дальше находят в ней секреты и любопытные детали. Даже знаменитые сторонние компании используют экшен-RPG Bethesda Game Studios, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание. Недавно так поступил производитель алкоголя Jim & Tonic. Компания воссоздала в реальности самый популярный крепкий напиток из Skyrim.

Читайте такжеИгрок в Skyrim показал таинственную корову, которая от удара превращается в статуюКак передает The Gamer, речь идет о скуме, которую любят все каджиты. Во вселенной The Elder Scrolls она производится в Эльсвейре из лунного сахара и имеет наркотические свойства. Если выпить напиток в Skyrim, то персонаж восстановит 25 единиц запаса сил. Скума вызывает зависимость у представителей всех рас, кроме каджитов. Вот почему она запрещена на территории большинства провинций Тамриэля, в том числе в Скайриме.

Jim & Tonic, конечно же, не могла использовать оригинальный рецепт, ведь лунный сахар — это вымышленный продукт. Компания решила пофантазировать и превратила скуму в абсент, содержащий 69 % алкоголя. Приобрести его можно в Великобритании по цене 69 фунтов.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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