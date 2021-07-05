Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 успокоили фанатов, объяснив, что скандальный российский рэпер Моргенштерн не будет тестировать долгожданный шутер. Ранее артист заявлял, что договорился со студией и будет тестировщиком.
Об этом в интервью украинскому блогеру OLDboi сообщили разработчики из студии GSC Game World – Евгений Базаров и Максим Ткаченко.
"По поводу Моргенштерна. То эта ситуация – это недоразумение. Сейчас наблюдается без преувеличения высокий интерес к игре и проблема коммуникации с нами. В данный момент у нас не никаких договоренностей с Алишером по поводу тестирования нашей игры. Игру тестируем исключительно нашей командой", – рассказали разработчики в интервью OldBoi.
В GSC Game World также попытались оправдать российскую озвучку в международном трейлере, который показали на выставке E3. В студии отметили, что решение принимали совместно с Microsoft, посчитав российскую озвучку "более атмосферной". К тому же сам ролик записывался актерами на русском языке.
Украинский блогер заметил, что подобные действия разработчиков приводят к тому, что западное сообщество и даже СМИ могут посчитать игру российской. К примеру, издание GameSpot опубликовало трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с описанием, в котором говорится, что действия игры разворачиваются в России. В этом случае разработчики сообщили, что обращались к представителям издания, чтобы исправить описание, но ответа не получили.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X. Сиквел уже можно предзаказать. В Steam стандартное издание шутера обойдется в 895 грн, а на официальном сайте разработчиков – $60. В день релиза игра также достанется бесплатно подписчикам сервиса Game Pass.
Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Подтвержденные факты о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
- Действие сиквела, как и первой части развернется в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.
- Во второй части будет нелинейная история с разнообразными вариантами развития событий, который приведут к разным концовкам.
- Разработчики обещают графику нового поколения, созданную с использованием передовых технологий фотограмметрии и сканирования.
- В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет продвинутая система искусственного интеллекта и усовершенствованная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.
- Иммерсивные механики выживания такие как голод, сон, кровотечение, облучение.
- Динамическая смена погоды и цикл дня и ночи.
- В игре будет 30 видов оружия и возможность его модифицировать.
- Самые ценные артефакты и секреты Зоны будут спрятаны в наиболее опасных местах.
- Помимо обычных аномалий, будут и уникальные разрушительные архи-аномалии.
- Возможность устанавливать пользовательские моды.