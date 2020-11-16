Песня No Save Point станет саундтреком к предстоящему экшену студии CD Projekt RED.

Американский хип-хоп дуэт Run The Jewels презентовал клип на песню No Save Point, которая стала саундтреком к предстоящему экшену от создателей "Ведьмака" – Cyberpunk 2077.

Клип Run The Jewels для Cyberpunk 2077

В ролике можно увидеть, как самих артистов, так и персонажей Cyberpunk 2077. Среди них дроны, бойцы корпораций и банды Найт-Сити, города в котором разворачиваются события игры.

Режиссерское кресло клипа занял британский постановщик, музыкант и художник по спецэффектам Майк Дальквист, известный под псевдонимом Майк Дива.

Трейлер Cyberpunk 2077

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры "Киберпанк 2020".

Сюжет расскажет о персонаже имени Ви, который живет в городе будущего – Найт-Сити.

Одного из персонажей игры, музыканта по имени джонни Сильверхэнд, сыграл актер Киану Ривз.

Игру разрабатывает студия CD Projekt RED, которая до этого выпустила нашумевший фентезийный экшн "Ведьмак 3".

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на ПК, а также на консолях старого и нового поколения.

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Автор: Сергей Коршунов