Кадр из клипа Run The Jewels / скриншот
Американский хип-хоп дуэт Run The Jewels презентовал клип на песню No Save Point, которая стала саундтреком к предстоящему экшену от создателей "Ведьмака" – Cyberpunk 2077.
Клип Run The Jewels для Cyberpunk 2077
В ролике можно увидеть, как самих артистов, так и персонажей Cyberpunk 2077. Среди них дроны, бойцы корпораций и банды Найт-Сити, города в котором разворачиваются события игры.
Режиссерское кресло клипа занял британский постановщик, музыкант и художник по спецэффектам Майк Дальквист, известный под псевдонимом Майк Дива.
Трейлер Cyberpunk 2077
О чем Cyberpunk 2077
- Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры "Киберпанк 2020".
- Сюжет расскажет о персонаже имени Ви, который живет в городе будущего – Найт-Сити.
- Одного из персонажей игры, музыканта по имени джонни Сильверхэнд, сыграл актер Киану Ривз.
- Игру разрабатывает студия CD Projekt RED, которая до этого выпустила нашумевший фентезийный экшн "Ведьмак 3".
- Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на ПК, а также на консолях старого и нового поколения.