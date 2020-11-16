Кадр из клипа Run The Jewels / скриншот

Американский хип-хоп дуэт Run The Jewels презентовал клип на песню No Save Point, которая стала саундтреком к предстоящему экшену от создателей "Ведьмака" – Cyberpunk 2077.

Клип Run The Jewels для Cyberpunk 2077

В ролике можно увидеть, как самих артистов, так и персонажей Cyberpunk 2077. Среди них дроны, бойцы корпораций и банды Найт-Сити, города в котором разворачиваются события игры.

Режиссерское кресло клипа занял британский постановщик, музыкант и художник по спецэффектам Майк Дальквист, известный под псевдонимом Майк Дива.

Трейлер Cyberpunk 2077

О чем Cyberpunk 2077

  • Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры "Киберпанк 2020".
  • Сюжет расскажет о персонаже имени Ви, который живет в городе будущего – Найт-Сити.
  • Одного из персонажей игры, музыканта по имени джонни Сильверхэнд, сыграл актер Киану Ривз.
  • Игру разрабатывает студия CD Projekt RED, которая до этого выпустила нашумевший фентезийный экшн "Ведьмак 3".
  • Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на ПК, а также на консолях старого и нового поколения.

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Автор: Сергей Коршунов