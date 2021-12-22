Карта занимает более 15 гектаров виртуального пространства.

NVIDIA решила сделать впечатляющую рекламу своей технологии трассировки лучей. Компания наняла художника Ушио Токуру, чтобы он создал рождественский мир в Minecraft с использованием RTX. Результат работы специалиста поражает воображение.Читайте такжеВ Minecraft воссоздали культовое здание из Skyrim – получилось великолепно

Новая карта занимает площадь размером более 15 гектаров. На этом виртуальном пространстве построена зимняя страна чудес с особняком Санта-Клауса, леском, парком аттракционов, большим снеговиком, замерзшим озером для катания на коньках и прочими интересными объектами. Каждое здание богато украшено, причем как снаружи, так и внутри. В отдельных местах встречаются эльфы, которые помогают Санте.

Стоит также отметить влияние трассировки лучей. Технология обеспечивает физически правильное поведение света, отражения и корректно падающие тени. RTX помогает усилить праздничную атмосферу и делает общий вид карты еще более впечатляющим. Скачать рождественский мир от NVIDIA можно бесплатно по этой ссылке. Однако важно учитывать, что запустить его в Minecraft удастся только на ПК с видеокартой компании с поддержкой трассировки лучей.

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