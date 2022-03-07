Индустрия интерактивных развлечений продолжает вводить санкции против РФ.

Большинство игровых компаний уже осудили вторжение Российской Федерации в Украину. А отдельные крупные издательства и студии пошли на более смелые шаги. Они отрезали пользователям из РФ доступ к своей продукции. Например, недавно CD Projekt RED прекратила продажу своих проектов и закрыла магазин GOG на территории России. Теперь об аналогичной инициативе объявила Ubisoft, а Microsoft пошла еще дальше.

Издание Reuters взяло комментарий у представителя французского издательства, которое известно благодаря сериям Assassin's Creed и Far Cry. В сообщении сказано: "Цифровые и физические продажи в России приостановлены". Это значит, что пользователи из РФ больше не смогут покупать игры Ubisoft на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch — в общем, на всех актуальных платформах.

Microsoft объявила о полном выходе из российского рынка три дня назад. А теперь она доказала твердость своих намерений. В Сети появились сообщения, что купленные игры от студий корпорации больше нельзя скачать из Steam. Если же проект загружен, но требует входа в учетную запись Xbox, то запустить его не удастся. Вероятно, с консолями Microsoft у россиян тоже очень скоро начнутся проблемы.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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