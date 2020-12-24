Разработчики поблагодарили игроков за поддержку.

Продажи японского ролевого экшена NieR: Automata менее чем за четыре года после релиза составили 5 миллионов копий.

Об этом студия PlatinumGames сообщила на странице игры в Твиттере.

Таким образом NieR: Automata стала самой успешной игрой компании. Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку.

Подробней про NieR: Automata

NieR: Automata — это игра в жанре Action/RPG, действие которой разворачивается на Земле, порабощенной пришельцами. Они создали особых роботов, которые заставили все человечество переселиться на Луну. Тогда люди создали боевых андроидов, способных сражаться с захватчиками. Главная героиня – девушка-андроид по имени 2B. У нее большой арсенал разнообразного оружия и дроны-помощники, каждый из которых наделен уникальными способностями. По ходу игры 2B должна исследовать мир, улучшать оружие и дронов, и сражаться с врагами.

Игра вышла весной 2017 года на ПК и PlayStation 4. Спустя год ее релиз состоялся на Xbox One. Критики и пользователи тепло приняли игру, поставив ей высокие оценки на агрегаторе Metacritic.

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Автор: Сергей Коршунов