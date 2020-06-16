Для Rocket League выйдет обновление в честь годовщины игры

Игрокам будут доступны специальные режимы и тематические предметы.

Этим летом для аркады Rocket League выйдет крупное обновление в честь пятилетия игры.

Об этом на официальном сайте сообщили разработчики из студии Psyonix.

По словам разработчиков, празднование годовщины игры стартует в конце июня и продлится две недели. В этот период пользователям будут доступны специальные игровые режимы, а также тематические предметы во внутриигровом магазине. Уже сегодня, в 20:00 по киевскому времени на консоли и ПК для Rocket League выйдет небольшое обновление в рамках подготовки к празднованию пятилетней годовщины игры.

Детали крупного обновления для юбилея разработчики раскроют позже.

Трейлер Rocket League

Что такое Rocket League

Rocket League — это аркадная игра, в которой пользователи на машинах должны играть в футбол. Игроки должны сражаться с соперниками за контроль над мячом, а также следить за состоянием своего автомобиля. Rocket League вышла на ПК и PlayStation 4 в 2015 году. Спустя год ее релиз состоялся на Xbox One, а в 2017 году игру выпустили на Nintendo Switch. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия Rocket League получила 86 баллов от критиков и 8,1 балла от игроков.

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