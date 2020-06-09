Дерзкий отпрыск CS:GO и Overwatch. Обзор шутера Valorant

Преимущественное большинство геймеров ратует за то, чтобы игры считались искусством. Речь, конечно же, о полноценных проектах, которые разрабатываются творческими людьми за немалые суммы денег, а не о подделках из глубин Steam. Такая точка зрения уместна, ведь в качественных интерактивных произведениях есть сюжет, визуальная составляющая, атмосфера и интересные идеи. Эти элементы дают играм право стоять в одном ряду с другими отраслями искусства. Но здесь есть нестыковка — не все проекты можно назвать результатом творчества. Некоторые из них создаются с целью привлечь максимальное внимание, содержат минимум новаторских идей, зато обладают крепкой и проверенной временем концепцией.

К таким играм относится многопользовательский условно-бесплатный шутер Valorant от компании Riot Games. Релиз проекта состоялся 2 июня, но до этого он полтора месяца пробыл в закрытом бета-тестировании. Маркетологам за указанный период удалось грамотно распиарить проект и привлечь к нему внимание невероятно большой аудитории. Только вдумайтесь: до релиза совместные просмотры стримов Valorant на Twitch достигли запредельного показателя — более 470 миллионов часов. При этом игра представляет собой смесь идей CS:GO и Overwatch, приправленных несколькими техническими решениями и капелькой тактики, отсылающей к Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

В своем новом творении Riot Games попросту использовала шаблон, который составила на основе других многопользовательских шутеров. Из-за этого Valorant можно смело назвать до мозга костей коммерческим продуктом, не имеющим ничего общего с творчеством. Но ведь схема себя оправдала, и аудитория клюнула, а именно таких результатов добивались разработчики. Так как относиться к новому детищу Riot? Ненавидеть за вторичность или же любить за грамотное сочетание популярных механик? Мы попытались отбросить предрассудки и трезво взглянуть на Valorant.

Агенты, готовность номер один

При первом входе в Valorant игрока забрасывают на тренировочную карту, где обучают основным механикам. После череды выполнения стандартных задач игрока запускают в меню, из которого можно вступить в полноценный матч. На текущий момент в шутере от Riot присутствуют два режима — стандартный и быстрая установка Spike (местного аналога бомбы из CS:GO). В первом две команды по пять человек — атакующие и защитники — соревнуются до 13 побед в 25 раундах. Выиграть можно двумя способами: убить всех врагов или же взорвать/обезвредить уже упомянутый Spike. После 12 матчей нападающие и обороняющиеся меняются ролями для соблюдения баланса, как и в Counter-Strike: Global Offensive. Сравнений с другими шутерами в случае с Valorant избежать нереально, так что будьте к этому готовы.

Режим быстрая установка Spike, добавленный после релиза шутера, концептуально не отличается от стандартного. Но бои здесь длятся всего четыре минуты, а пользователям доступны комплекты вооружения и специальные усиления. В общем, непродолжительное развлечение с повышенной динамикой сражений. Однако основным считается именно первый режим, который в будущем будет использоваться в ранговых состязаниях. Перед матчем игроки выбирают агента, и вот здесь пора ступить не территорию Overwatch. Всего в Valorant реализовано 11 персонажей — 10 из них присутствовали в закрытой «бете», а на релизе добавили Рейну. Изначально игроку доступно пять героев, а остальных нужно разблокировать по мере прокачки боевого пропуска за опыт, добываемый в матчах. Каждые пять уровней можно открыть одного из агентов. Они делятся на четыре класса: дуэлянты полагаются на свои навыки, специалисты хорошо контролируют местность, стражи раскрываются в обороне, а зачинщики отлично показывают себя в атаке. Категории весьма условные, поэтому все пользователи выбирают бойцов, отталкиваясь от их умений, о которых сейчас и поговорим.

А агенты у нас непростые

Каждый из героев имеет четыре способности, одна из которых — базовая. Это умение всегда доступно персонажу и перезаряжается в каждой схватке. Ультимейт постепенно накапливается в матче, на что влияет количество завершенных раундов, число убийств и сбор черных сфер, разбросанных по карте. Два оставшихся навыка имеют от одного до трех зарядов, которые покупаются перед началом каждой стычки. Они отображают количество возможных активаций способности. Заряда кочуют между раундами, если их не тратить.

Что касается самих умений, то их можно условно поделить на несколько категорий. Первая — атакующие, в которую входят разные гранаты, дроны, стрелы, стены и столпы огня, кислотные лужи и так далее. Вторая — акробатические умения для быстрого сокращения дистанции и смены позиции. Сюда входят телепорты и возможности подниматься/прыгать на высокие платформы. Третья — контроль территории с помощью стен, сканеров местности, камер и областей, преграждающих видимость. У персонажей также есть уникальные навыки, например, Сейдж умеет лечить соратников и воскрешать их своим ультимейтом с полным запасом здоровья, а Сайфер ставит растяжку, которая может ослепить противника. Разнообразия среди способностей предостаточно, и между ними реализована синергия, если говорить в глобальном плане. Сыгранная команда пользователей наверняка найдет для себя идеальный состав и сумеет раскрыть весь потенциал героев.

Однако здесь стоит отметить один очень важный момент — в Valorant невозможно полагаться только на умения персонажей. Они выступают вспомогательным ресурсом для получения тактического преимущества в сражениях. Грамотно поставленная стена позволит прикрыть фланг, камеры обеспечат контроль области, а гранаты при удачном попадании уменьшат здоровье соперников ещё до полноценного столкновения. Конечно, многие ультимейты способны убить, тот же столп огня Бримстоуна, но в рядовых матчах такое случается редко. Даже самые боевые герои, как Рейз и Сова не сумеют уничтожить и половину вражеской команды с помощью одних только навыков. В любом случае придется полагаться на стрельбу, и вот здесь пришел черед обсудить второй важный аспект шутера Riot, и всё, что с ним связано.

Стрельба в деталях

Вначале каждого раунда пользователь открывает магазин и покупает себе оружие, здесь же приобретаются способности и броня. Тяжелая имеет 50 единиц прочности, а легкая – вдвое меньше. Сразу стоит оговориться, что цены на экипировку и навыки невысокие, но если слишком часто проигрывать в схватках, то придется начать экономить. И вот здесь уже геймеру доведется решать, какую комбинацию амуниции и способней приобрести в новом раунде. Всего в Valorant реализовано 17 единиц оружия, которое разделено по категориям — пистолеты-пулеметы, дробовики, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы и личное. В последнюю входит вспомогательное оружие – пистолеты, револьвер и даже обрез.

Каждая пушка имеет свои параметры скорострельности, урона по разным частям тела, пробиваемости стен и так далее. После смерти в раунде, кстати, игроку показывают сводку, где показано, кто, куда и из какого оружия нанес урон, а также количество повреждений. Пушку убитого противника можно забрать себе, но здесь проявляется один недостаток. Каждое оружие покрашено в черный цвет, что, естественно, сделано для продажи косметических предметов. Блеклый внешний вид амуниции быстро надоедает, и возникает желание обзавестись парочкой скинов. Однако из-за такого подхода часто не получается быстро сообразить, стоит ли брать автомат врага или у тебя в руках точно такой же. Уникального оружия для нападающих и обороняющихся, как в CS:GO разработчики не предусмотрели — все 17 пушек доступны игрокам из двух противоборствующих сторон.

Если говорить об общей концепции стрельбы, то она полностью заточена под киберспортивные соревнования. Отдачи у оружия почти нет, прицел можно настроить по своему вкусу, как и чувствительность камеры, кстати, а при ведении огня от бедра скорострельность немного повышается. Последняя механика опять же взята из CS:GO и призвана сбалансировать геймплей. Ее присутствие объясняется тем, что при стрельбе через прицел гораздо проще навестись на противника, а значит – пули должны лететь немного медленнее. TTK (time to kill — время на убийство) в Valorant тоже отсылает к шутеру Valve. Этот параметр не такой низкий, как во многих частях Call of Duty, но умелые игроки способы устранять врага за считанные мгновения благодаря метким попаданиям по корпусу и голове. А если у врага нет брони, которая в рядовых матчах постоянно выручает, то смерть приходит еще быстрее.

Явный минус в стрельбе, реализованной в Valorant, всего один – ощущения от оружия. Звуки при ведении огня совершенно нереалистичны, а персонажи соперников никак не реагируют на попадания, что опять же сделано для будущих киберспортивных состязаний по шутеру Riot. Зафиксировать, удалось ли попасть по противнику можно лишь по брызгам красной жидкости, которую язык не поворачивается назвать кровью. А вот неявных отрицательных моментов стрельбы больше, и дают они о себе знать уже после тщательного знакомства с проектом. Первый из них заключается в траектории полета пуль, которая порой получается очень странной. Допустим, игрок пытается выстрелять весь магазин, вмещающий 25 патронов, за одно нажатие клавиши. В таком случае первая половина снарядов полетит примерно туда, куда целится пользователь, а вот вторые 10-15 пуль отправляются, что называется «кто куда». Скорее всего, в этот момент включается какой-то модификатор разброса, который наверняка ощутят на себе бывалые завсегдатаи сетевых шутеров.

Второй отрицательный момент объяснить проще: когда в тело персонажа попадает пуля, он сильно замедляется. Из-за такой особенности Valorant уйти из-под массивного обстрела и спрятаться за углом становится почти нереально. Эта механика в совокупности с не самым высоким показателем TTK создаёт проблемы, особенно при встрече с несколькими врагами. Еще хочется отметить, что в игре при стрельбе в движении снижается точность, и пули порой летят не туда, куда целишься. Но момент слишком тонкий и, возможно, мне лишь несколько раз показалось.

Карты и динамика

Со стрельбой разобрались, но еще же нужно взглянуть, где, собственно, разворачиваются командные баталии в Valorant. Они проходят на четырёх небольших по площади картах — Blind, Haven, Split и Ascent. Последнюю добавили уже после релиза проекта. Структура у локаций довольно стандартная для командных шутеров: есть укромные уголки, «банки», «длинна», две-три точки для установки Spike и куча всяких объектов, за которыми можно спрятаться. Каждый из уровней также имеет свои отличительные черты, например, Split обладает большей вертикальностью, так как здесь есть спуск в канализацию и двухэтажное здание. Однако все карты объединяет одна общая черта — почти полное отсутствие просторных арен. Перестрелки в преимущественном большинстве случаев разворачиваются в узких коридорах. В CS:GO тоже есть локации, составленные из переплетения небольших помещений, но они теряются в общей массе.

А еще Valorant отличается от Counter-Strike фазой покупок. Она длится 30 секунд, и в это время пользователя не заставляют стоять на месте. Игрок волен передвигаться в рамках выделенной территории вплоть до барьеров, расположенных близко к центру уровня. В шутере Riot команды почти всегда быстро совершают покупки, а потом бегут к энергетическим заграждениям и ждут начала раунда. Из-за этого активные перестрелки начинаются сразу после старта схватки. Создается впечатление высокой динамики, что можно отнести к безусловным плюсам Valorant. Раунды в проекте длятся по 1:45, из-за чего не устаешь ждать, даже когда умираешь в самом начале.

Вообще, Riot позаботилась об удобстве пользователей во многих аспектах. Отсюда и тикрейт 128 (частота отправки данных на сервер и обратно), не слишком затянутые матчи, отображение замеченных противников иконками на миникарте, а также низкие системные требования. Кадровая частота в Valorant не опускается ниже 50-60 кадров/с на ноутбуке со средним железом. А если выставить минимальные настройки и довольствоваться 30 кадрами/с, то можно даже на старом «бабушкином ведре» запускать игру. Такой подход объясняется желанием охватить максимально широкую аудиторию. Однако здесь есть и другая сторона медали, которая называется визуальная составляющая. В Valorant она выглядит блеклой среди блеклых, а мультяшная стилистика может понравиться далеко не всем людям.

Стоит ли играть

Как уже говорилось выше, Valorant — это полностью коммерческий продукт, который вобрал в себе идеи из других популярных многопользовательских шутеров. Его создавали с двумя целями: во-первых, привлечь внимание максимального количества людей, во-вторых, сделать киберспортивной дисциплиной. С поставленными задачами проект почти справился, ведь по нему уже готовятся проводить турниры, а матчи в Valorant находит за несколько секунд, что не дает сомневаться в высоком онлайне.

Однако маркетинг — только одна из причин популярности шутера Riot. Вторая заключается в его концепции, которую можно с чистой совестью назвать полностью шаблонной. Но она прекрасно работает, и от матчей в Valorant получаешь наслаждение. Высокая динамика, разнообразие героев, карт и сценариев боя, тактический потенциал и общее удобство заставляют не отрываться от монитора часами. И это говорит человек, который в сетевые шутеры захаживает только по работе. Конечно, Riot нужно отшлифовать мелкие аспекты стрельбы и сбалансировать отдельные навыки, но авторы наверняка поспешат разобраться с существующими проблемами. И если регулярно снабжать Valorant контентом, а также ввести рейтинговый режим, то CS:GO и Overwatch придется потесниться на рынке.

P. S. Фразы персонажей, которые те произносят во время матча, придумывал очень странный человек. От «скряяя» Феникса постоянно ощущаешь испанский стыд.

Оценка: 8,5/10

Назар Степорук