В создании экранизации самурайского экшена будут также задействованы разработчики оригинальной игры.

Кинокомпания Sony Pictures запустила в производство фильм по мотивам самурайского экшена Ghost of Tsushima. Его снимет режиссер боевика "Джон Уик" Чад Стахелски.

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Как передает издание Deadline, разработчики игры из студии Sucker Punch Productions выступят исполнительными продюсерами экранизации. В свою очередь глава PlayStation Productions заверил, что предстоящая лента понравится, как фанатам, так и новой аудитории.

Когда именно стартуют съемки, и кто исполнит главную роль – не сообщается.

Трейлер игры Ghost of Tsushima

Подробно про Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima – это приключенческий экшн в открытом мире от студии Sucker Punch. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей.

Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными, для самурая, методами.

Экшен вышел 17 июля эксклюзивно для PlayStation 4. Менее чем за год после релиза игра разошлась тиражом в 6,5 миллиона копий.

Ghost of Tsushima по итогам пользовательского голосования на сайте премии The Game Awards была признана лучшей игрой года.

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Автор: Сергей Коршунов