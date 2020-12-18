Оценить игру на Xbox и ПК можно до 21 декабря.

Шутер Resident Evil Resistance стал временно бесплатным на ПК и консолях Xbox. Опробовать игру можно до 21 декабря.

Об этом сообщил издатель Capcom.

В Steam сыграть бесплатно в Resistance можно на странице ремастера Resident Evil 3. На консолях семейства Xbox игра будет доступна бесплатно в течение трех дне только подписчикам сервисов Live Gold и Game Pass Ultimate.

Одновременно с запуском бесплатных выходных на ПК и Xbox игра получила скидку в 67%.

Также в компании напомнили, что пользователям доступна бесплатная демоверсия ремастера Resident Evil 3.

Подробнее о Resident Evil Resistance

Resident Evil Resistance – это кооперативный шутер с элементами survival horror. В игре ассиметричный мультиплеер, где четыре игрока спасаются от толп зомби и мутантов, а пятый игрок мешает им – включает ловушки, создает преграды и выпускает новых врагов.

Игра вышла 3 апреля 2020 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Напомним, ранее многопользовательский режим игры Call of Duty: Black Ops - Cold War тоже стал временно бесплатным. Акция продлится до 24 декабря.

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Автор: Сергей Коршунов