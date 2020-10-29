Компания Capcom отчиталась за второй квартал текущего финансового года.

Ремейк зомби-хоррора Resident Evil 3 меньше чем за год разошелся тиражом в 3 миллиона копий на ПК и консолях.

Об этом компания Capcom сообщила в отчете за второй квартал текущего финансового года.

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Показатели Resident Evil 3 не самые лучшие среди других игр Capcom. В первом квартале нынешнего финансового года тираж ремейка третьей части Resident Evil составил 2,7 миллиона. А это значит, что во втором квартале издателю удалось продать только 300 тысяч копий.

В то же время, за второй квартал продажи Capcom увеличились на 12,8% и достигли отметки в $404 миллиона. Этот квартал, по словам издателя, стал самым успешным за всю историю компании.

Обновленные данные продаж игровых серий Capcom:

Resident Evil – 105 миллиона копий;

Monster Hunter – 65 миллиона копий;

Street Fighter — 45 миллионов копий;

Mega Man — 36 миллионов копий;

Devil May Cry — 22 миллиона копий;

Dead Rising — 14 миллионов копий;

Напомним, ремейк зомби-хоррора, Resident Evil 3, вышел 3 апреля на PlayStation 4, Xbox One и ПК. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 77 баллов от критиков и 5,5 балла от пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов